Por contingencia sanitaria omiten sesiones de cabildo en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Que están dedicados de lleno a las labores de prevención contra el Covid-19 y no les dio tiempo de realizar las dos sesiones de cabildo, argumentó el secretario del Ayuntamiento.

Gerardo Peñuelas Vargas dijo que se justifica la no realización de estas sesiones, aunque las marque la ley, pues así lo han hecho también en los congresos de los estados, el Congreso de la Unión y la propia Suprema Corte de la Nación, que han pospuesto de manera extraordinaria las sesiones para llevar a cabo las tareas de prevención y protección contra esta enfermedad.

El artículo 25 de la Ley de Gobierno Municipal, y el artículo 29, del reglamento interior del Ayuntamiento, establece que se deben realizar cuando menos dos sesiones por mes.

“Pues no, no hay tiempo de eso ahorita, las circunstancias son más que especiales, es una situación de emergencia, extraordinaria, la contingencia que estamos viviendo no nada más en el municipio, en el país, en el mundo, en el estado, justifica la no realización de las reuniones, las sesiones de cabildo”.

Todos los días de la semana se trabaja para poder mitigar, para poder bajar los índices de contagio de esta pandemia que nos amenaza y nos perjudica a todos.

Posponen sesiones

Refirió que el Congreso del Estado se fue hasta el 2 de junio para llevar a cabo su primera sesión y que ello se justifica, así como a nivel local.

“No pasa nada, vamos a esperar el comportamiento del mes de mayo y en su momento ya buscaremos la oportunidad, hay muchas tareas que realizar, nosotros tenemos acuerdos que establecer por cuestiones de cabildo pero ahorita la principal prioridad es atender esta pandemia que nos está afectando a todos y que toda la ciudadanía tiene que permanecer en su casa”, indicó.

Pendiente

Peñuelas Vargas mencionó que entre los asuntos pendientes a tratar está la aprobación del Subcomité de Desarrollo Social, mismo que tienen que tratar en una sesión de cabildo antes de que finalice la primera quincena de mayo.

“Tenemos unos puntos pendientes, afortunadamente sin plazo para cumplir, tenemos tiempo para ello, yo creo que la reunión del subcomité sí tiene que ser antes de la primera quincena de mayo.”

La última sesión de cabildo se realizó el 30 de marzo y ahí los regidores aprobaron que la siguiente se realizaría en el Centro Cultural, con el fin de implementar la indicación de la sana distancia.