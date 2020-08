Por definir aún el destino del puente Vado en Guasave

Guasave, Sinaloa.- El seguimiento de las 35 propuestas que presentaron universidades, especialistas, cámaras y ciudadanos para definir qué es lo más viable que se puede hacer con el puente Vado no ha parado, sin embargo, el tema aún no está definido. Así lo detalló José Manuel Campas López, quien detalló que la mayoría son muy buenas, sin embargo, algunas son de polos opuestos y no se pueden conjugar.

PermanenciaCampas López ahondó en que algunas de ellas apuntan a que la estructura puede permanecer pero enfocando su funcionamiento en el uso de bicicletas y peatonal, en el entendido de que muchos ciudadanos utilizan el puente para trasladarse de comunidades hacia la ciudad, por motivos de trabajo o cualquier otro. Detalló que se piensa prioritariamente en la movilidad de los ciudadanos.

“En el foro que se hizo en febrero se tuvieron propuestas realmente muy buenas, fueron alrededor de 35 las que nos presentaron. Por desgracia, no se pueden aplicar todas las acciones porque muchas de ellas, a pesar de ser igualmente buenas, chocan o se contradicen entre sí”. El funcionario municipal reconoció que la situación que se vive por la pandemia de COVID-19 ha postergado la toma de decisiones respecto al tema, sin embargo, dijo que están próximos a retomar el diálogo al respecto.

Decisión

Explicó que la intención es que una vez que se concluya la obra del puente elevado, se defina también cuál será el destino del puente Vado.

“El director de Obras Públicas, el ingeniero Mauricio López Parra, ha dicho que la obra del puente elevado lleva un 85 por ciento de avance más o menos, entonces habla él de una fecha de entrega de la misma en un periodo de alrededor de dos meses; más o menos en este periodo tendríamos nosotros que determinar también qué es lo que se va a hacer con la estructura con la que ya se cuenta. Como te comento, esta es una determinación que no le corresponde únicamente al Implan, será de acuerdo a lo que se vio en el foro y habrá un proceso en el que se determine conjuntamente qué es lo más conveniente para la ciudadanía, en función también de las condiciones de la estructura”, externó.

Factibilidad

Agregó que la decisión se tiene que hacer a conciencia, por ello las reuniones para llegar a un acuerdo se tienen que retomar en un periodo no muy largo. “Tenemos que determinar con estrategia. Posiblemente se podrán incluir varias de las ideas, conjugándolas entre sí”.

