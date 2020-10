Por denuncia, localizan extracciones ilegales en Módulo Petatlán, Guasave

Sinaloa.- Por medio de una denuncia hecha por usuarios del Módulo Petatlán fue que la dirigencia del núcleo hidroagrícola se percató de la presencia de maquinaría que realizaba extracciones ilegales de material pétreo en el arroyo viejo.

Juan Hilario Báez Gálvez, gerente del Módulo, detalló que al acudir al sitio se percataron de que eran varias personas las que estaban incurriendo en esto, que subrayó, es un delito.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Afectación

El dirigente agregó que fue mucho el daño que habían hecho, incluso con riesgo de que se perjudique uno de los pozos propiedad del módulo, por lo que exigieron a los responsables que se abstuvieran de seguir llevando a cabo estas acciones, pues de lo contrario se podrían tomar acciones legales.

“Nadie puede hacer eso, es propiedad de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), incluso ni siquiera nosotros (el Módulo Petatlán) como concesionarios no podemos tampoco hacer esas actividades.”

A ellos les pareció una forma de ganar dinero pero eso no es algo legal.” Aunque dijo que hay elementos suficientes para proceder de manera legal, con la confianza de que el proceso les favorecería, aseguró que hay confianza en que ya no se lleven a cabo estas actividades.

“Nosotros vamos a hacer trabajos de rehabilitación ahí en esa zona porque la verdad sí quedó en muy mal estado, y como le comento, aunque podemos hacer por la vía legal el procedimiento, creemos que por el momento las cosas se van a calmar así con la plática.”

Denuncia

De forma anónima uno de los cribadores pidió a este medio de comunicación que se expusiera que mientras que con algunos se portan inaccesibles para realizar esta práctica, hay a quienes se les permite.

Cuestionado al respecto, Báez Gálvez aseguró que esto no es verdad. “Por supuesto que no, a quienes se les sorprendió se les pidió por igual que dejaran de hacer eso, es un problema grande el que causan, no se les puede permitir hacer eso.”

Agregó que un par de usuarios ya ha expuesto su preocupación por la posibilidad de que ante la cercanía de sus parcelas y el área de criba se pueda consumir la tierra.

“Los usuarios se quejaron y con justa razón porque esto afecta mucho, que no ve que se va hundiendo y se va perdiendo la tierra. A esto se le tenía que poner un alto, esperamos que sí acaten para no tener que acudir a instancias llegando a cuestiones legales”, afirmó.