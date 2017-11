Por desacuerdo con uniformes, latente huelga en el gobierno

Guasave, Sinaloa.- Aunque se llegó a cubrir el pago de la quincena a los trabajadores del gobierno municipal se mantiene latente el estallamiento de la huelga de parte de trabajadores sindicalizados debido a que no se ha cumplido con la entrega de los uniformes.

De acuerdo con información proporcionada por el oficial mayor el comité de compras y adquisiciones determinó la compra de dichas prendas con el proveedor que les presentó la propuesta más económica.

Compromiso

Alejandro Pimentel Medina señaló que el gobierno tiene el compromiso de entregarles los uniformes este día y que de sobra se sabe que no los tienen ni siquiera maquilados.

“El comité de compras optó, sin decirnos agua va, decidieron y escogieron a un proveedor con uniformes muy económicos y la verdad no estamos de acuerdo nosotros; tratamos de platicar y llegar a un acuerdo con ellos pero no, ellos sin querer mediar con nosotros tajantemente dijeron que ese iba a ser el proveedor y que esos iban a ser los uniformes nos gustara o no nos gustara, y el rollo no es así, la verdad”, manifestó.

Propuestas

Calificó como arbitraria esta acción del gobierno, pues además de que los han esperado han tomado decisiones unilaterales sin tomarlos en cuenta, como si les hicieran un favor cuando es un derecho establecido en el Contrato Colectivo.

“No estamos de acuerdo nosotros con esas acciones, ellos no quieren ni escuchar ni acordar con nosotros, yo les comentaba que nos dejaran los mismos uniformes (marca) y que si no tenían para pagar que nos dieran una parte ahorita y una parte el año que entra, pero no, tomaron una decisión así unilateralmente y las cosas no deben de ser así, si no van a jalar con nosotros tampoco vamos a jalar con ellos, si ellos no nos cumplen nosotros vamos a estallar la huelga, así quieren ellos pues así lo vamos a hacer”, expuso.

Advertencia

De no recibir hoy una respuesta dijo que el lunes 27 estallará la huelga a primera hora en el Ayuntamiento, pues aseguró que hubo manera de cumplir con una parte porque así se lo propusieron pero no accedieron.

Aunque dijo que la intención es dotarles uniformes de menos calidad reconoció que hasta ayer no les habían hecho una propuesta en físico de las prendas a surtir por el proveedor asignado.