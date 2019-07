Por desatender litigios comuna debe negociar con el Ejido Guasave

Guasave, Sinaloa.- Al desatender los litigios que emprendieron ejidatarios pertenecientes al Ejido Guasave contra el Ayuntamiento por los terrenos pertenecientes al canal 29 y al Ejido Guasave, ahora el municipio deberá buscar la forma de negociar con el núcleo ejidal, explicó el director jurídico del Ayuntamiento.

Julio Iván Villicaña Torres dijo que acaban de comparecer como Ayuntamiento en juicio del que manifestó no tenían conocimiento. Fueron los mismos ejidatarios quienes les informaron sobre el proceso.

Desatención

“La anterior administración no compareció, nosotros no teníamos conocimiento del juicio, los mismos ejidatarios fueron los que nos avisaron porque la pasada administración no compareció, se fueron rebeldes y se tuvo como derecho perdido el Ayuntamiento.”

Villicaña Torres dijo que actualmente están revisando qué es lo que pueden hacer para actuar en defensa de la comuna.

Cuestionado respecto a qué sucederá si el Ayuntamiento pierde el litigio, manifestó que se está revisando aún el proceso de expropiación.

Ya tendría que verse eso con las autoridades tanto estatales como federales, fueron asuntos que se desentendieron en su momento.”

Añadió: “El Ayuntamiento no tuvo defensa y ahorita no queda de otra más que ver cómo negociamos con la gente del Ejido Guasave. “Hubo algunos convenios ahí que se hicieron con la anterior administración de que se iba a hacer la vialidad y que los terrenos iban a continuar perteneciendo al Ejido, entonces ese es uno de los temas que traen ahorita con el famoso grupo Macapule. Eso no nos tocó a nosotros, estamos viendo cómo se resuelven los conflictos entre ellos para entonces ver cómo coadyuvamos nosotros.”

Conforme a la ley

Añadió que apenas están en la realización de un estudio para saber qué es lo que pueden hacer ellos por los ejidatarios.

Manifestó que para que esto suceda primero tienen que resolverse los conflictos al interior del grupo de ejidatarios.