Por falta de ginecólogo, CEDH emite recomendación a Hospital General Guasave

Guasave.- El 12 de enero de este año una mujer dio a luz a su bebé en ese nosocomio y al no contar con personal, no le realizaron cesárea aún cuando la requería, por lo que larecién nacida tuvo fractura en ambas clavículas

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió una recomendación a la Secretaría de Salud del estado luego de acreditarse violaciones a los derechos humanos a la legalidad, protección a la salud y derecho de la niñez, por parte de servidores públicos del Hospital General de Guasave.

En el comunicado de prensa señala que el organismo recibió un escrito de queja el 23 de enero de 2019, por parte de una mujer que acudió al Hospital General de Guasave con 38 semanas de embarazo.

La quejosa señaló que el 12 de enero de 2019, alrededor de las 09:33 horas, ingresó al área de Urgencia, en fase de trabajo de parto activo, diagnosticada con 38 semanas de gestación por fecha de última regla, a la cual no se le realizó ultrasonido al momento de su ingreso, por no contar en el turno de jornada acumulada con médico ultrasonografista.

A las 20:40 horas del mismo día de su ingreso, se le atendió parto eutócico, obteniendo producto único vivo, femenino, que pesó 4.200 kilos, y que por el antecedente de dos partos previos, se decidió la atención por esa vía.

En virtud del tamaño que presentó, hubo complicaciones durante el parto, lo cual le provocó lesión del plexo braquial y fractura de ambas clavículas. No obstante lo anterior, en el certificado de nacimiento de fecha 12 de enero de 2019, suscrito por la autoridad responsable, omitió señalar las lesiones que presentaba la bebé en el apartado número 26, referente a “anomalías congénitas, enfermedades o lesiones del nacido vivo”, en el cual se limitó a redactar la leyenda, “no aparentes”.

Resolutivo

Dentro de las recomendaciones que hizo el organismo desglosa que: se debe iniciar un procedimiento administrativo contra el personal que la atendió durante el parto. Asimismo, para que se diseñen e impartan cursos integrales de capacitación y formación en materia de derechos humanos.

La tercera es que “gire instrucciones a quien corresponda para que se garantice en el Hospital General de Guasave la atención médica, las 24 horas, los 365 días del año, con personal especializado e infraestructura suficientes, que permitan establecer condiciones para el adecuado ejercicio y desarrollo del derecho a la protección de la salud de los usuarios” .

Ordena también que se repare el daño causado a las víctimas, de conformidad con lo estipulado en el capítulo relativo a la reparación del daño de la presente recomendación, incluyéndose las medidas de rehabilitación, compensación y satisfacción, así como las que sean necesarias, de conformidad a lo establecido por la Ley General de Víctimas.

Respuesta

Por su parte, Jesús López Rodríguez, director del Hospital General Guasave, reconoció que en efecto no cuentan con personal suficiente, detalló que esta situación la han expuesto en repetidas ocasiones ante la Secretaría de Salud, con la finalidad de que les den respuesta, misma que a la fecha no ha llegado.

“Fue en un sábado por la noche, en un turno en el que el Hospital General no cuenta con ginecólogo ni pediatra, realmente lo digo de manera honesta, el personal que estaba ahí cumplió con dar la atención, no se le negó de ninguna forma la atención a la paciente, era un parto que ya estaba en periodo expulsivo, entonces se hizo lo que estaba al alcance con el personal con el que contamos, no había tiempo de trasladarla, pues hubiera sido peor que no se le atendiera.”

Detalló que acaban de tener una reunión con el jurídico de la institución a fin de analizar el caso, sin embargo, reiteró que por parte del personal presente se hizo lo posible por atender de la mejor manera el parto.