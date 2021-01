Por falta de recursos no se inicia el Centro de Justicia en Guasave

Guasave.- Es el tema de disposición del recurso lo que frena la construcción del Centro de Justicia Penal en Guasave, así lo dio a conocer el gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel.

El mandatario indicó que al ser el 2020 un año atípico en el que no se cumplió con lo comprometido en el presupuesto de egresos.

"La disposición del terreno ahí está, pero lo que lo tiene detenido son los recursos porque acuérdate que el año pasado fue un año atípico en el que no se pudo cumplir con lo comprometido en el presupuesto de egresos, no hubo ingresos", aseguró que no es un tema del que se vayan a olvidar.

"Yo no estoy diciendo que no hay dinero para el Centro de Justicia, al contrario, es un proyecto que vamos a iniciar, por lo menos dejarlo funcionando para que la siguiente administración ya lo culmine."