¡Por fin! Estudiantes de UAS en Guasave inician clases presenciales apegados a protocolos Covid-19

Guasave, Sinaloa.- Después de un año siete meses de estar fuera de las aulas, por fin alumnos de la preparatoria de la UAS en Guasave pudieron regresar apegándose a la nueva normalidad, respetando los protocolos por la pandemia del Covid-19.

El director de la preparatoria Guasave Diurna Rafael López Acosta, hizo hincapié que el regreso presencial no era una obligación, pero sí una necesidad por el rezago escolar que se tiene registrado. “En realidad lo que está en juego aquí es el rezago escolar que nosotros vimos que en el ciclo pasado, al ser virtual salió un rezago importante”.

Explicó que en las primeras horas a sido fluido, y en base al plan, se estima una posible afluencia de 850 alumnos para lunes y martes y la misma cantidad para jueves y viernes, esto previendo una aglomeración, y en este primer día es un objetivo que se logró.

López Acosta detalló que diseñaron el ingreso de la población estudiantil en dos horarios, en 07:00 y 08:00 teniendo dos entradas de acceso, y en cada uno está operando un termómetro y dispensador sanitizante, que recibieron de Rectoría.

Con respecto al acomodo de estudiantes en el salón de clases son grupos con listas máxima de 20 pero al momento no asistir algunos la presencia se reduce a entre 15 y 17, intercalados con restricción en una butaca sí y otra no disponible, previamente marcadas, para que no se junten los jóvenes y respeten la sana distancia.

De acuerdo al resultado que les arrojó el diagnóstico previo al regreso a clases, la encuesta fue decisiva para retornar de forma presencial presenciales, y en el caso de los alumnos, un 83 por ciento está de acuerdo en el regreso, en el caso de los padres de familia es un 75 por cierto, y un 80.4 de los maestros se fijó a favor de las clases presenciales y los trabajadores de confianza y administrativos un 90.5 %.

“Cifras que nos dan más tranquilidad y además de eso lo socializamos con jefes de grupo, padres de familia, todos los maestros y trabajadores”.

El líder educativo dijo que desde un principio la indicación del rector Jesús Madueño Molina, pidió respetar las decisiones de maestros que por algún motivo de salud no puedan asistir, continuarán de manera virtual, pero hasta hoy son solo tres docentes los que están imposibilitados de reincorporarse y una maestra embarazada.

Leer más: Este lunes volvieron estudiantes a clases presenciales en la UAS

En el caso de aquellos alumnos que decidan no acudir al salón por estar en riesgo, se les estará atendiendo bajo otra mecánica y solicitan al padre de familia o a los mismos jóvenes que se presenten en el departamento de tutoría, y reporten su situación de manera particular para que se les canalice con maestros y los atiendan de manera especial.