Por mis preferencias sexuales se me ha negado ver a mi hija: Anayanci

Guasave, Sinaloa.- Anayanci Parra López se le ha negado por más de cuatro años el derecho de ver a su hija, y pese a que ha recurrido a la ley para luchar por la patria potestad de la menor de 9 años, el proceso legal lleva más de cinco años. La afectada señala que hasta la fecha siguen sin darle argumentos del porqué no se le permite ni verla, por lo que cree que esto es debido a su preferencia sexual y que el hecho de que su esposa sea otra mujer es el motivo de esta situación.

La madre de familia y médico familiar de profesión, creyó que ayer sería el último día de audiencia de custodia. Tras casi seis años de iniciar el proceso acudió al Juzgado Familiar con su esposa, pero el proceso se alargó al programarle una nueva cita para el 2021.

Explicación

Anayanci procreó a quien es su única hija con el que fuera su esposo, pero de quien se divorció por presunta violencia psicológica y hostigamiento, y ser controlador.

La autoridad le otorgó la custodia temporal al padre, con la permisividad de que la madre la vería los fines de semana en la casa de su expareja, pero al considerar que era inseguro para ella y su hija la solicitud de convivencia en los juzgados se le negó, así como en otras instituciones públicas.

La madre expuso que ha sido evaluada psicológicamente y hasta hoy no se ha emitido un documento en el que se justifique que no es apta o hay algún problema para su pequeña.

“Pedí otra vez las visitas y se me fueron negadas, me decían que estaba en juicio y que no podía cambiar esa sentencia hasta el final que se resolviera todo, pero ya tengo casi seis años y no se resuelve. Yo estoy casada con una mujer desde hace tres años aproximadamente y ese es el problema que hay de fondo.”

El proceso de ley

El abogado Gabino Navarro, representante de Anayanci, explicó que la audiencia finalizó luego de 40 minutos y se difiere para el mes de febrero del próximo año, porque se encuentran pruebas pendientes por desahogar, existe una valoración psicológica que estaba ordenada y no se ha diligenciado, que depende del DIF. Se enviará un segundo oficio para que lo realice.

“Se diligenció hace bastante tiempo, incluso antes de la pandemia y solo rinden una parte de un dictamen de entorno de domicilios pero falta una pericial psicológica,” descartando que entre ellos esté la menor, debido a que ya ha sido sumamente valorada.

A poco de cumplirse cinco años del juicio por la patria potestad de la menor, consideró que se ha extendido demasiado, ya que legalmente estarían fijados para ser resueltos en ocho meses conforme a la ley, de acuerdo con las valoraciones a padres, parejas, entornos, puede durar dos años como máximo.

“De este asunto en particular pareciera que el sistema está en contra. De acuerdo con la orientación sexual de mi clienta, como que están interesados en que no vuelva a recuperar la custodia de su hija. Ha habido ministerios públicos que han entorpecido esto, de manera liberada, han prejuzgado y cuestionado el ejemplo que le pueda dar. Las intervenciones de ellos han dado mucho qué desear y ya se extendió demasiado.”