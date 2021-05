Por negociarse contrato colectivo con el sindicato del Satag en Guasave

Guasave, Sinaloa.- El secretario del Ayuntamiento, Gerardo Peñuelas Vargas, anunció que de forma pronta pudiera ser el Satag el que lleve la “voz cantante” para negociar los contratos colectivos, al estar por rebasar el número de trabajadores adheridos sobre el Stashag. “Prontamente se le cambiará el contrato colectivo al Sindicato Autónomo de Trabajadores del Ayuntamiento de Guasave (Satag), porque ya van por la mayoría de los trabajadores.”

A casi siete meses de haber formalizado el nuevo sindicato, está conformado por 130 trabajadores, y se estima que con un promedio de 30 más que se sumen superen el número de sindicalizados que lidera Alejandro Pimentel Medina.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Fue el 9 de noviembre del 2020 cuando el grupo de 26 trabajadores se formalizaron como nuevo sindicato ante el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje.

Célica Berenice Gaxiola Castro, líder del nuevo sindicato, explicó que en efecto, de adherirse un aproximado de 30 sindicalizados más estarían superando al número de miembros del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave, el cual ha tenido una serie de bajas por jubilaciones que por su situación legal no se han podido integrar más.

Peñuelas Vargas dio por obviedad que Pimentel Medina no quiere transitar con acuerdos porque no le conviene, pero dejó claro que la actual administración no va a ser consecuente con caprichos que él está anteponiendo, ni va a poner de rodillas a la administración.

Catalogó como el colmo que el municipio se prive de tantas obras por cumplir caprichos de líderes corruptos y pagar sueldos de 40 a 50 mil pesos a líderes sindicales, sin ni siquiera trabajar, ganando incluso igual o más que la propia presidenta municipal.

De acuerdo con la nueva Ley Laboral del 2018, Alejandro Pimentel ya no puede ser secretario general del sindicato, mencionó el funcionario, por lo que se debe ceder a darle oportunidad a otros. “Que entienda el señor que su etapa ya se le acabó, ya se le terminó, ellos están politizando”, expresó.

Autoridades insisten en que el sindicato tiene que conformar un comité ejecutivo para poder transitar.

“Es lo que no quiere, que suelte a sus agremiados sindicalizados, se le está deshaciendo el problema en las manos porque la gente se le está saliendo, porque ya no aguanta la manipulación y la presión.”

El secretario recalcó que Alejandro Pimentel fue despedido por no querer trabajar. Tenía años que no agarraba una pala y una máquina, y trabajar es algo que era su obligación como líder.