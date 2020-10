Por no pagar, el IMSS le congela dos cuentas bancarias a la Jumapag, Guasave

Sinaloa.- Dos cuentas bancarias de la Jumapag fueron congeladas por el IMSS durante esta semana, reconoció la gerente Nubia Yazmín Puentes Llanos de la paramunicipal de Guasave.

La funcionaria explicó que al haber cambios en la delegación del IMSS, quien llegó a ocupar el cargo procedió a intervenir las cuentas motivado por el millonario adeudo que tiene la Jumapag con la institución del Seguro Social. Detalló que el monto que estaba depositado en ellas era del ingreso diario y juntas sumaban alrededor de 400 mil pesos.

“Sí, es una realidad que el IMSS nos congeló unas cuentas, pero ese tema no es algo nuevo, los ciudadanos saben que la Junta tiene problemas financieros complejos, que por supuesto no son algo nuevo, esto es más bien el resultado de muchos años y administraciones donde no hubo orden”, explicó. “Aquí lo que pasó es que hubo cambio de delegado y pues llegaron actuando de esta forma, la verdad es que no esperábamos que fuera así, por ello un despacho jurídico está trabajando en el caso.”

Adeudo

Al ser cuestionada respecto a los adeudos que tiene la paramunicipal de Guasave con el Seguro Social, respondió que por el momento no tenía la información precisa. “No tengo el dato exacto y no me gustaría caer en imprecisiones, lo que sí te puedo comentar es lo que ya hemos dicho en varias ocasiones, la Jumapag no ha llegado a un punto de equilibrio en el que sea autosostenible operativamente, y mientras eso no suceda nosotros no podemos hacer compromisos, porque realmente no es posible”, indicó.

Aseguró que por temas legales no podía ahondar en más detalles, sin embargo expresó que un despacho jurídico está haciendo lo conducente para que se resuelva la situación. "No estuvo bien la forma de proceder porque hay juicios pendientes, pero no puedo hablar mucho al respecto. Lo que sí es que ya el despacho jurídico está trabajando para que se resuelva esto.”

Ajustes

A su vez, Puentes Llanos indicó que al igual que la Jumapag tiene pagos pendientes, han detectado a muchos deudores que representan un ingreso considerable para las finanzas de la Junta y que de regularizar su situación les permitiría salir de algunos apuros económicos.

“Se está poniendo orden, no queremos que la gente se cree una idea falsa de que hay desorden porque te puedo asegurar que ahorita es cuando más se está buscando ordenar las finanzas, prueba de ello es que hemos ido saliendo sin ayuda ni del estado ni del gobierno federal”, expuso. “Hay mucho dinero que se adeuda a la Junta, entonces nosotros a como nos están cobrando, estamos buscando también que se nos pague para poder ir saliendo, esto es un asunto que requiere la responsabilidad de todos.”