Por ola de robos sustituyen alcantarillas de fierro

Guasave, Sinaloa.- Ante la ola de robos de tapas de alcantarillas las autoridades de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado han optado por sustituir las estructuras de fierro por tapas plásticas, y en algunos casos por otros materiales que improvisan con materiales a su alcance.

Paula Gil Sandoval, gerente general de la paramunicipal, señaló que la sustracción de estas piezas se ha convertido en un objeto que da buen rendimiento a los amantes de lo ajeno, quienes con tal de saciar sus necesidades no titubean en dejar desprotegidos los espacios.

Problemática

“El robo de tapas del alcantarillado desgraciadamente no es ninguna novedad, es un asunto que se viene dando desde hace algún tiempo, sin embargo sí lo hemos estado resintiendo más en los últimos meses, y es un problema grave porque hay días en los que se han llegado a robar hasta tres tapas”, indicó Gil Sandoval.

“Ahorita a lo que estamos recurriendo es a la instalación de tapas plásticas. Estas cumplen con la misma función que las de fierro vaciado, pero no son atractivas para los ladrones, ya que no las pueden vender, al menos no al precio de las otras que llegaban a alcanzar hasta los seis mil pesos.” Entre días en los que hurtan varias estructuras y días en los que no registran ningún robo, semanalmente suman hasta siete alcantarillas las que se llevan.

Registros

Además de los robos de las estructuras, la funcionaria señaló que otra de las situaciones que provoca pérdida es que en días lluviosos los vecinos op-tan por retirar las tapas para que el agua se vaya más rápido.

“Las quitan porque en algunos sectores el agua se estanca y tienen que retirarlas para que el agua se vaya, aquí el detalle es que una vez que pasa el apuro ya no se hacen responsables de ponerlas en su sitio, y al final terminan perdiéndose.

Muchas veces no nos damos cuenta que hacen falta las tapas hasta que desgraciadamente un conductor cae, y se molestan, hay reclamos, y aunque tienen razón, también pedimos que entiendan que no todo es responsabilidad de Jumapag; como ciudadanos también hay que ser responsables.

Responsabilidad

“Es tan responsable del delito quien se roba las tapas, como quien se las compra, pues por sus características y marcas es evidente que pertenecen al municipio, entonces no se vale que por llevarse al bolsillo un dinero de manera rápida y sin esfuerzo incurran en este delito y afecten a todos los ciudadanos.”

Durante la semana las labores de colocación de las nuevas tapas continuará. Además de las plásticas la titular señaló que también han incurrido en la fabricación por cuenta propia con materiales que están a su alcance.