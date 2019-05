Por pagar puntuales no les validan descuento

Guasave, Sinaloa.- Contribuyentes que realizaron el pago del refrendo vehicular de manera puntual en los primeros días del mes de enero del año en curso no gozaron del subsidio para vehículos 2010 y años anteriores, pues entró en vigor hasta el 11 de enero y no el día primero como es habitual, lo que generó inconformidad.

El recaudador de Rentas explicó que se les ayudó a tramitar una devolución, pero resultaron improcedentes.

Julio Enrique Ruiz Angulo señaló que él realizó el pago el día 7 de enero, por mil 466 pesos, y fue días después que se enteró que por el subsidio el cobro debería de ser de 655 pesos, por lo que acudió a las oficinas de Recaudación de Rentas, en donde le ayudaron a realizar una solicitud de devolución y le dijeron que volviera en dos meses, pero cuando regresó el recaudador le indicó que ya había recibido respuesta de parte del gobierno del estado en otras solicitudes similares y fueron improcedentes.

Me dice el recaudador que ya le llegaron unas devoluciones, pero improcedentes, y que con eso ya no nos van a pagar. Mi nombre no venía en esa lista, que los jurídicos del gobierno del estado catalogaron como improcedentes, pero es el mismo caso.”