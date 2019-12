Por perderse $30 millones para nuevo centro de justicia penal

Guasave, Sinaloa.- A 30 días de que finalice el año y a pesar de la disposición que aseguran mostrar las autoridades estatales y del municipio para que se construya un nuevo centro de justicia penal que atienda los municipios de Guasave y Sinaloa, pareciera que este se esfuma al no concretarse los avances es-perados para que el recurso etiquetado no caiga en subejercicio.

Efraín Ibarra Espinoza, vicepresidente de la Federa-ción de Abogados de Sinaloa, dijo que mantienen la esperanza de que este mes pudiera concretarse algo y esos recursos que fueron destinados no se perdieran.

Seguimiento

“Fue el tema que nos comentaron las personas que están involucradas en la instancia de consolidación del nuevo sistema de justicia penal, es una instancia cuatripartita en la que está un responsable del Congreso del Estado, un responsable de la Fiscalía, uno del gobierno del estado y otro del poder Judicial, eso fue lo que nos comentaron, ahí está el recurso, pero por lo que estoy viendo está a punto de irse”, lamentó.

Se regresarían en subejercicio, ese recurso se tendría que gestionar nuevamente en el presupuesto estatal 2020, sin embargo, eso todavía con voluntad todavía se puede, creo que ya estamos muy encima, ojalá y se logre, todo mundo tiene voluntad de hacerlo”.

Propuesta. En un lote que está en desuso frente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal se dijo que podrían construir el nuevo centro de justicia penal pero no ha habido avances.

Disposición

Detalló que tanto el gobernador Quirino Ordaz Co-ppel como los diputados locales, la presidenta municipal Aurelia Leal López, la Fiscalía y el Poder Judicial han mostrado voluntad para que este nuevo sistema de justicia llegue con instalaciones propias al municipio, pero que no ven porqué no se ha hecho y se ha mantenido “atorado”.

Dijo que no quiere pensar que se trata de una voluntad simulada de los entes políticos que han prometido sacar adelante esta in-tención. “No quisiera pensar (que es voluntad simulada), yo soy un hombre de buena fe, represento a un organismo, la Federación de Abogados es una Federación de buena fe, es un organismo social y yo no creo en la mala fe de los servidores públicos, salvo todo lo contrario, espero que no sea voluntad simulada”, expresó.

Propuesta

El representante de los abogados mencionó que hay un espacio que el Ayuntamiento localizó frente a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal con el fin de proponerlo para dicha construcción y cuyo propietario dijo estar dispuesto a hacer el trámite para la venta o permuta al Ayuntamiento para que este pueda poner a disposición del estado dicho terreno.

Ya está ubicado y dan las medidas, solo que se atravesó el problema del secretario y eso los detuvo; yo veo difícil, sin embargo no es imposible, cuando el gobierno quiere las cosas se hacen y espero que eso suceda.”

Inicialmente la diputada local Flora Miranda había hablado de la posibilidad de proponer para este fin las instalaciones del antiguo penal de Ocoro, sin embargo se dijo que no reunía los requisitos necesarios.