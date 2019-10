Por seis años podría ser concesión del ‘Carranza Limón’, dice alcaldesa

Guasave,. La concesión del estadio Francisco Carranza Limón para que a partir de octubre pueda regresar la Liga Mexicana del Pacífico con el equipo Algodoneros, podría ser por seis años, informó la alcaldesa Aurelia Leal López. Señaló que la propuesta que fue turnada a comisiones en el cabildo no necesariamente tiene que resolverse antes de que inicie la temporada los próximos días. Por su parte, dijo que hay acuerdos entendidos y que se tiene que iniciar, que por su parte no se van a cerrar. “Les vamos a dar todas las oportunidades y todas las facilidades para que ellos desarrollen este gran evento y pues, ratificando que no va haber recursos para ellos pero sí gestiones y apoyos”.

“Tiene que pasar a las comisiones para su análisis, no se puede acordar nada más así, depende de los regidores, yo fijé seis años pero los regidores van a plantear, a lo mejor plantean más o menos, pero ahí está.”

Explicó que en octubre la Ley de Gobierno Municipal establece que la primera quincena se tendrá que dar un informe de gobierno y que la primera reunión se va realizar el 19 de octubre para rendir dicho informe a las 12 del día, por lo que no hay otro tema más que ese.

Dijo que se tiene que poner un periodo que garantice y que valga la pena lo que han invertido los empresarios en ello.