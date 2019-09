Por su cuenta, habitantes construyen vado en el ejido Emiliano Zapata

Guasave, Sinaloa.- Ante el retraso que se ha tenido en la solución al problema que ha generado las inundaciones pasadas en el ejido Emiliano Zapata, los habitantes han tomado por su propia cuenta la realización del vado que según ellos el gobernador del estado les prometió.

El comisariado del lugar señaló que las autoridades municipales hasta el momento no han realizado ningún avance en la zona y solo le indican que están trabajando en los estudios.

Por su cuenta

Aproximadamente a las 10:30 horas de ayer, habitantes del ejido Emiliano Zapata iniciaron los trabajos para formar un vado que ayude a desfogar el agua en caso de registrarse lluvias fuertes ante la desesperación, pues señalan que las autoridades municipales no han hecho nada hasta el momento.

Óscar Quevedo Quevedo, comisariado ejidal, informó que él se ha reunido de manera personal con el director de Obras Públicas, quien solamente le ha informado que están realizando los estudios respectivos, pero no se tiene un avance en la obra.

“Mauricio López me explicó que según no podía hacerse un vado porque está a la bajada de la carretera y podría registrarse un accidente, pero estábamos esperando que ellos hicieran algo, el problema es que no han hecho nada, puro que andan analizando y analizando, pero no se ha hecho nada, entonces la gente se nos está echando encima porque quieren la calle libre.”

Quevedo Quevedo destacó que ya hace aproximadamente un mes que el gobernador visitó la comunidad y prometió el vado o los que fueran necesarios, enfatizando que se contaba con el recurso para realizar el trabajo que tuviera que hacerse de acuerdo con los estudios, sin embargo no se tiene nada de avance y los vecinos han tomado por su cuenta la elaboración del vado.

“Estamos hablando que hace ya un mes yo creo que vino el gobernador y nada; yo respeto y he estado disimulando, esperando al gobierno municipal para que hicieran su trabajo, pero ya la gente me está exigiendo, porque a parte de todo la calle permanecía cerrada y esto es urgente.”

Molestia

Los vecinos, que se encontraban buscando la manera de formar el vado con la maquinaria que el módulo 47-2 Eustaquio Buelna de Guamúchil les hizo el favor de prestarles, señalaron que la molestia es de todos los habitantes, no solo porque las autoridades no han acudido a trabajar en eso que se les prometió, sino también porque la calle seguía cerrada a la circulación, afectando a todos.

“Nosotros dijimos que si las autoridades municipales no hacían nada, buscaríamos la forma de hacer nosotros el vado, ya hace mucho tiempo y es hora de que no han hecho nada y la calle seguía cerrada, así que buscamos el apoyo del módulo y ya empezamos a trabajar”, dijo uno de los habitantes mientras guiaba a quien manejaba la pesada unidad.

También comentaron que se les dijo que querían poner una caja de 1.20 de ancho por un metro de altura por donde pase el agua, y aunque consideran que eso será insuficiente para resolver el problema, lo que generó la molestia y la desesperación fue que siguen sin trabajar en la zona y temen que puedan sufrir otra inundación en caso de registrarse una fuerte lluvia.