Por terminar zafra hortícola; exportan 38 mil toneladas

Guasave, Sinaloa.- La zafra hortícola está por terminar en la región y con ello se tendrán menos oportunidades de empleo para la población.

De acuerdo con el balance que hacen las empresas exportadoras este año hubo un incremento en la producción de legumbres en comparación con la temporada anterior.

Comportamiento

Hypatia Indira García López, jefa del departamento de Estadísticas y Estudios Económicos de la AARSP, mencionó que esta temporada se observó un aumento en la producción, mas no así en el precio de los productos.

La temporada hortícola ya está terminando, está en su última etapa y se puede decir que está ya casi concluida; hasta lo que tenemos nosotros hablando en el tema de exportación, es un incremento en cuanto a lo que fue la temporada anterior, tenemos un poquito más, casi 38 mil toneladas, contra 34 mil toneladas que fueron el año pasado, hablando de todos los productos”, explicó.

Mercado

En cuanto a la comercialización de la producción mencionó que las condiciones siguen siendo las mismas que en temporadas anteriores, aún con la polémica que se ha generado en los aranceles para la producción de tomate.

“Probablemente eso no haya afectado tanto al productor de la región, no tenemos los datos hablando de pesos y centavos porque eso ya es propio del productor, como ya la temporada está prácticamente concluida ya el tomate que se envía va ser mínimo, que es el que entraría en esa aplicación de arancel”, comentó.

Volumen

Al igual que en ciclos anteriores mencionó que el tomate es el de mayor producción y exportación.

De las 38 mil toneladas reportadas en exportación, 19 mil 500 fueron de tomate; de chile bell fueron 8 mil 500 toneladas, y de elote 7 mil 500 toneladas aproximadamente.

García López mencionó que la mayor parte de la temporada se mantuvieron bajos los precios de las hortalizas.

“Fue bajo el precio, en chile, tomate, pero fue un lapso pequeño de la temporada, después continuó estable pero bajo, aunque no estuvieron tan fatales como para darlos de baja, no me tocó saber que hubiera pérdidas así drásticas, los precios bajos pero la gente seguía mandando.”