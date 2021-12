Posadas están canceladas en escuelas del nivel básico de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Aun cuando se mantienen las clases presenciales en el nivel básico en el municipio de Guasave, se aclaró que las posadas navideñas no están permitidas en planteles educativos, informó la jefa de los Servicios Regionales del Petatlán. Dora Alicia Soto dio a conocer que al vivirse tiempos de pandemia las festividades que se realizaban en estas fechas en años anteriores seguirán suspendidas, y se dijo confiada en que los maestros y maestras implementarán estrategias e imaginación para que sean detalles que permitan al alumno vivir las próximas fechas.

El segundo periodo vacacional del ciclo 2021-2022 iniciará el día 20 del mes en curso y regresar el próximo 3 de enero, y de seguir a la baja los casos Covid-19 se proyecta el inicio de forma presencial en el 100 por ciento de los planteles, pero para ello se requiere apoyo e inicio de las gestiones con las autoridades en espera de que se atiendan las solicitudes, de inicio en 23 escuelas que tienen registradas con mayores daños y debido a las afectaciones no están en condiciones de recibir al alumnado.

Madres de familia que ayer acudieron a diferentes jardines de niños, primarias y secundarias se dijeron a favor de la medida, resaltando que primero se debe dar prioridad el tema de la salud y los cuidados, y en segundo para evitar la solicitud de cooperaciones económicas, al estar lacerado el bolsillo de muchas familias por la falta de circulante económico.

Declaró que han hecho gestiones con autoridades estatales para que escuelas no funcionales se pongan en condiciones y poder abrirse a la presencialidad del 100 por ciento el próximo año. “Hay escuelas que no tienen nada, no se puede trabajar ahí, los baños no tienen agua, no hay luz, no hay aire acondicionado, aunque ahorita no se necesitan, pero es una parte indispensable en verano”.

Se dijo que hay familias y padres de familia que no tienen las condiciones de aportar las cuotas escolares que son voluntarias, y no se les puede obligar, por lo que no se cuenta con recursos para hacer las mejoras en la mayoría de las escuelas que lo requieren. Precisamente en este ciclo escolar la aportación por parte de los padres de familia de dichas cuotas fue menor del 50 por ciento de la población estudiantil y esto representa una limitante para la misma escuela. “Se dijo agradecida de las aportaciones voluntarias de quienes han hecho el esfuerzo. Si el padre de familia, el maestro y el alumno no nos tomamos de la mano, no conseguiremos esa calidad y la educación integral que queremos lograr”, finalizó.