Pozo que abastece poblados en el municipio de Sinaloa se queda sin agua

Sinaloa.- El gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (Jumapas) aseguró que por el problema de la sequía se encuentran en una situación cada vez más crítica, ya que el pozo que se encuentra en Sinaloa de Leyva, donde llenaban pipas para abastecer las comunidades afectadas, se está quedando sin agua.

Guadalupe Castro Quiñónez aseguró que dicho pozo se está secando y está afectando a la comunidad, ya que en ocasiones batallan mucho para sacar el agua.

Problemática

Comentó que tomaban agua de ese pozo que se encuentra en la cabecera municipal, pero ahora está teniendo problemas, ya que hoy en día solo es posible llenar una o dos pipas al día, siendo que antes daba más abasto, porque era potencial y se llenaban hasta seis diarias.

“El estar llenando una o dos pipas de agua a diario de ese pozo aún nos aguanta, pero si llenamos las seis que se lograban antes dejaríamos sin nada al pueblo y se verían en problemas en Sinaloa de Leyva”, resaltó el funcionario.

De igual forma expresó que lo único que se encuentran haciendo para darle una solución al problema del abasto es buscar la autorización de la Conagua para que se les permita llenar la pipa con agua del río y así sustentar a las comunidades afectadas con ese líquido.

“De ningún pozo profundo nos sobra agua para estar llenando pipas, la situación está cada día más crítica”, explicó el funcionario.

Insistió en que la única manera de seguir abasteciendo las comunidades afectadas por el estiaje, es llenando las pipas con agua del río.

“Tenemos unos motores para llenar en el río y no pasa nada, solo es cuestión de que no nos corten el agua del río, porque en la presa ya no hay nada, pues según solo queda el 8 por ciento”, señaló.

Afectado

Declaró que otro de los pozos donde llenaban las pipas para abastecer a los poblados afectados era el que se encuentra ubicado en la comunidad Ocoroni, pero también se está secando ese.

Agregó que al igual que el pozo de Sinaloa de Leyva, el de Ocoroni está pasando por el mismo problema y eso les agrava todo.

Castro Quiñónez comentó que en el municipio de Sinaloa cuentan ya con aproximadamente 40 comunidades afectadas por la sequía.

“Esperamos quedarnos en esas 40, ya que hace poco eran 36, y ahorita ya son 40”, lamentó el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa.

Delicado

Respecto a las zonas más afectadas, destacó que son las que se encuentran en la comunidad Ocoroni y todos sus pueblos.

“Todo lo que es Ocoroni y sus pueblos se encuentran en problemas, son de los más afectados por el tema de la sequía”, aseguró el funcionario.

Mencionó que también las localidades de Ranchito de los Camacho y Llano Grande, son de las que están sufriendo en serio los estragos del estiaje.

“Empezamos con tan solo 20 comunidades, luego fueron como 30 y ahorita estamos casi en las 40”, detalló Guadalupe Castro.