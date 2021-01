Precandidatos a diputaciones por el PRI en Guasave confían en representar a la alianza

Guasave, Sinaloa.- Una vez cumplido el registro para ser precandidatos a las diputaciones locales por el Sexto, Séptimo y Octavo Distrito, Feliciano Valle, Víctor Espinoza y Socorro Castro, coincidieron en sentirse confiados que de ser ellos los candidatos oficiales por la alianza PRI-PAN-PRD, reafirmarán el triunfo.

En torno a sus aspiraciones a la diputación local en el Octavo Distrito, Socorro Castro externó tener la seguridad de poder ganar, esto aun cuando pudiera estar en desventaja con otros adversarios por no tener experiencia en estos menesteres, aunque eso no lo desanima.

Expresiones

Yo jamás he aparecido en boletas, jamás he participado en la política, siempre he sido un participante de asociaciones civiles, un buen ciudadano, soy padre de familia, aquí nací y aquí me voy a quedar, no me voy para ningún lado, destacó el precandidato tricolor.