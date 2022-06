¡Precaución! Repuntan en un 70% los casos por deshidratación en las mascotas en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Ante el incremento de las altas temperaturas en el municipio de Guasave, en algunas veterinarias de la ciudad se ha reflejado un repunte de hasta un 70 por ciento en la atención de mascotas que se presentan enfermas, la mayoría son por vómito, diarrea o garrapatas, debido al calor que se vive en la región.

El veterinario Manuel Sañudo recomendó que las mascotas deben de estar en la sombra, con agua y comida fresca para evitar golpes de calor.

Atención

Explicó que no solo las personas sufren deshidratación y golpes de calor, sino también las mascotas que tienen en su hogares.

Destacó que en estos días se estarán percibiendo temperaturas arriba de los 45 grados, por lo que es muy importante que todo aquel que sea dueño de una mascota debe estar muy al pendiente de ella, en dado caso de que presente algún síntoma de golpe de calor.

Mencionó que el alto porcentaje de mascotas enfermas que se ha presentado por vómito y diarrea es un poco preocupante, debido a que algunos dueños tienen a su perros expuestos bajo los rayos del sol, por horas prolongadas, amarrados a un árbol o en el cerco, y si bien les va les dejan un balde con agua.

Resaltó que es importante que las mascotas estén en un espacio abierto y con sombra, para evitar un golpe de calor, y sobre todo quemaduras en su estómago y patas.

Declaró que el hecho de no ser responsables con sus mascotas, al no darles comida y agua fresca a sus horas, no les permite tener una alimentación balanceada, por ende los perros, gatos y conejos son más propensos a contraer alguna enfermedad, previamente mencionadas.

Lluvias

Agregó que ante la llegada de las lluvias en el municipio, llegan a afectar a las mascotas, debido a que es cuando más casos de infestación de garrapatas se dan, ya que dicha especie surge debajo de la tierra en busca de un hogar seco.

Exhortó a la población a que vacunen a tiempo y bañen de manera constante a sus perros para evitar que se adhieran las garrapatas a su pelaje, y así disminuir los riesgos de una muerte.