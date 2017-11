Precio de la tortilla se mantiene: Profeco

Guasave, Sinaloa.- Aun cuando los tortilleros han manifestado la necesidad apremiante de incrementar el precio del kilogramo del producto, el delegado estatal de Profeco, Gilberto Ojeda Camacho, aseguró que existe un acuerdo en el que se convenió blindar el precio hasta que culmine el año.

De acuerdo con lo manifestado por el funcionario, en el estado hay alrededor de dos mil negocios dedicados a esta actividad, por lo que la inspección a los mismos es constante.

Vigilancia

“Ya hay un acuerdo con los tortilleros para que se respete el precio cuando menos hasta que culmine el año. Sí es verdad, ellos han pedido que se aumente porque el precio del gas y de la masa ha subido también, sin embargo si este se da será hasta inicios del 2018”, indicó.

El precio oficial de este producto es de 15 a 16 pesos por kilo, por lo que resaltó la necesidad de reportar a los negocios que no se apeguen a lo establecido.

“Como el padrón es muy amplio, la vigilancia es constante, y a pesar de que son muchos no hay un alto número de denuncias. Sí es importante que la gente sepa que puede denunciar en caso de que en el lugar donde compra el producto no se esté respetando el precio establecido.”

Inspección

El funcionario añadió que en la semana entrante inspectores de la Procuraduría realizarán visitas a los establecimientos para calibrar las pesas. “La semana entrante estaremos en Guasave, debo aclarar que no se trata de alguna denuncia o caso en particular, es un procedimiento que se lleva a cabo en todo el estado, van a ser de 10 a 15 negocios los que visitaremos en esta primera etapa, pero luego vamos a continuar.” Desde la otra trinchera los comerciantes esperan a que pronto se autorice un incremento, pues algunos de ellos han señalado que los costos no permiten que tengan un margen de ganancia conveniente, dificultando así el desarrollo de la actividad.