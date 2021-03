Precio de la tortilla sube hasta los 20 pesos por kilo en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Ante el incremento de la materia prima, como la masa, el gas y otros insumos, en las tortillerías se tuvo que aplicar un aumento en el precio del kilo, el cual ha sido variable, esto debido a que en algunos establecimientos se vende entre 17 y 18 pesos el kilo, pero ha llegado hasta los 20 en una gran parte de esos negocios.

El aumento de precio es cada año, durante el primer mes, ya que es cuando repunta el valor de los insumos, destacó Carlos Castro, obligando a los dueños a aumentar de igual manera el costo del básico.

El propietario de una tortillería comentó que no es nada fácil para él aumentar el valor del kilo, ya que entiende la situación por la que están pasando los guasavenses con la pandemia, pero se ve obligado a hacerlo debido a que al momento de sacar cuentas ya no le era conveniente seguir con el precio anterior.

Insumos

Señala que el costo del kilo de tortilla subió un peso debido a que la harina incrementó su valor, lo cual hacen cada año durante enero, y existe la posibilidad de que haya otro aumento debido a que el gas se encareció y se encuentra también con un precio muy elevado.

“En diciembre la harina subió de precio y en febrero volvió a subir, pero yo compré 15 toneladas de harina en enero con el precio viejo y por eso no le aumenté, pues así pude mantenerme un poco más con el precio viejo”, explicó Carlos Castro.

Añadió que cuenta con tres negocios de este giro en Guasave, pero en diferentes zonas, en las que el precio del kilo varía.

“En la tortillería del Mercado Municipal lo damos a 17 pesos y en otras lo tenemos a 18”, manifestó.

Generalmente en todos estos negocios el kilo se encuentra a 18 pesos, incluso llega a costar hasta los 20 pesos, lo cual convierte a la tortillería que se encuentra ubicada en el Mercado, una de las más baratas en la ciudad”, indicó.

“Creo que en ningún lado dan las tortillas están tan baratas, aunque no estoy seguro, pero yo traté de aguantar este incremento y de hacer todos los movimientos que pude para no aumentar su precio, pensando en la economía de la gente, pero ya me fue imposible sostenerme, pues los costos se me dispararon”, finalizó Carlos Castro.