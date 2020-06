Prefieren no llevar a pacientes con COVID a hospitales

Guasave, Sinaloa.- En Guasave se sigue observando que por desgracia hay una intención de no acudir a los hospitales cuando hay un paciente con síntomas o prueba positiva de COVID-19, lamentó Martín Ahumada Quintero.

El secretario técnico del Consejo Ciudadano para Mitigar los Efectos del COVID mencionó que el resultado de una prueba puede tardar de cinco días o más, y cuando los llevan a los hospitales van en una condición de gravedad, lo que a veces dificulta salvarles la vida: “Por desgracia llegan los pacientes con una situación de mucha gravedad porque hay una intención de no hospitalizarse, entonces llegan a los hospitales con gravedad, ya en condiciones de que si se ingresa, se toma la prueba, pero por desgracia hay un fallecimiento pronto, y todavía no tenemos una prueba que es positivo, pues todavía no va a aparecer en las estadísticas aunque sepamos nosotros que se han presentado tantos casos en determinado tiempo en el municipio”, expuso.

Certificación

El representante médico mencionó que en el caso de las personas que han perdido la vida en su domicilio son las autoridades correspondientes las encargadas de dar testimonio de que el deceso haya sido por posible COVID: “Nos han comentado de personas que han fallecido en su domicilio, y es el Ministerio Público y es el médico legista quien tiene que extender un documento de certificado de fallecimiento con causa probable COVID, y podríamos tener más casos que estuvieran presentándose”, expuso.

Se tiene a veces la duda que si los datos que se dan en plataforma todos los días, ya sea en estatal o nacional, hay discordancia, yo diría que simplemente cuando suben a plataforma los suben como hechos confirmados porque ya tenían la prueba COVID positiva, otros son sospechosos con una prueba que está en tránsito para definir si es positivo o negativo”.

Dijo que estos finalmente tienen que llegar a una conclusión, de que es sospechoso o confirmado de COVID, y la plataforma se informará con todos los datos para tener el número total de los que son COVID.

Piden aislarse

Ahumada Quintero mencionó que sigue teniéndose el problema de pacientes que tienen diagnóstico de COVID y están saliendo por necesidad u otras circunstancias fuera del domicilio, poniendo en riesgo de contagio a otras personas: “En las familias donde alguien ha sido diagnosticado con COVID, algunas familias que no están teniendo síntomas están saliendo al exterior, siendo que pudiera ser que no desarrollen la enfermedad, pero pudiendo estar contagiados y ser contagiante para el resto. Si no controlamos esa situación, no vamos a poder detener la cadena de transmisión”.

Velorios

Lo mismo pasa cuando ocurre una defunción que se hace un acompañamiento de la persona que lamentablemente perdió la vida, y en estas circunstancias, si no se cumplen las reglas que establece la Coepris, va a haber más contagiados, detalló: “Estamos hablando de que si alguien de una familia enferma y pierde la vida la familia que está alrededor y aunque no tenga síntomas potencialmente está contagiada”, explicó.

El representante médico solicitó a la ciudadanía no establecer contacto con terceras personas para que de esta manera no se produzca una cadena de contagios más prolongada de contagios. Mencionó que muchos pacientes se están comunicando para informar que están teniendo síntomas, y es cuando deben considerar el núcleo familiar y deben arraigare en sus domicilios, avisar a sus contactos para que sepan del riesgo de contagio, y si no tienen síntomas, igualmente aislarse con todas las precauciones.

