Prejubilaciones de policías son una ‘bomba’ financiera para la comuna

Algo debe hacerse desde el Gobierno del estado y en el municipal en el tema de las prejubilaciones, señaló el secretario de la comuna al informar que hay al menos 50 agentes en espera, algunos de los cuales todavía están en condiciones físicas de laborar.

Prejubilaciones

Adán Camacho Gámez, secretario del Ayuntamiento, indicó que son decenas de solicitudes las que se tienen para prejubilaciones dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pese a que muchos de los solicitantes están todavía en condiciones de continuar laborando.

“Y el asunto es que un policía prejubilado tiene los mismos ingresos y los mismos derechos que uno que sí va a trabajar, pero ellos no lo hacen aunque pudieran estar físicamente aptos para el trabajo, pero no se en qué momento se tomó esa decisión de la famosa prejubilación”.

Detalló que hay prejubilados desde 18 años de antigüedad hasta los 20 años, incluso dijo hay agentes que con 15 años de actividad solicitan la prejubilación.

“Y a los prejubilados no les interesa mucho la jubilación, porque ya no van a trabajar, reciben el salario y esperan a que lleguen los 25 años de antigüedad y se jubilan con todos los derechos”.

Destacó que en el trienio pasado fueron más de 40 policías los que se prejubilaron, y en lo que va del actual suman 22, por lo que se deberían hacer los cambios necesarios, pues todo le está costando al pueblo.

“Tendría que el Gobierno municipal y estatal tomar algunas medidas en el futuro, porque pues no puede ser posible, ahorita ya van 22; entonces, ya estamos hablando de más de 60 policías prejubilados a los que se les está pagando como activos, y como que no es normal; y a quién daña eso, pues a las finanzas públicas, y véase la administración pública no como propiedad de algunos seres humanos, sino es propiedad de los guasavenses”.

Camacho Gámez señaló que actualmente hay pendientes alrededor de 50 solicitudes de prejubilaciones y hay un programa para que sean 6 por mes los que se vayan prejubilando, pero enfatizó en que hay que atender esto en el futuro inmediato porque ese camino no conducirá a algo bueno al municipio.

Negociaciones

Respecto a los policías jubilados, el funcionario aseguró que tienen reconocido su derecho al retroactivo, pero reconoció que el asunto solo es calendarizar el pago del mismo y es lo que se está viendo con Tesorería, que es quien tendría que sacar cuentas de en qué tiempo se pudiera pagar.

“Ellos se tienen que reunir con Tesorería, ya se está trabajando en la calendarización, pero tienen que ser ellos, porque solo Tesorería sabe con cuánto dinero cuentan y en qué tiempo se les pueda pagar”.

Detalló que para poder pagar el retroactivo de jubilados y activos requieren de más de 6 millones de pesos.

Comentó que la respuesta de los policías jubilados va a depender de la propuesta que le haga el Ayuntamiento a través de Tesorería, y reconoció que están en su derecho de manifestarse y reclamar.

“Lo que nosotros tenemos que hacer es ver las posibilidades que tenemos de pagar”.