Preocupa bajo crecimiento empresarial de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Mientras que el sector empresarial de Los Mochis y Mazatlán están creciendo a un ritmo de un 35 por ciento anual, el empresario de Guasave ha estado creciendo a un ritmo del 7 por ciento, informó Ahuizotl López Apodaca, lo que lo pone muy por debajo de lo que la población necesita como son la generación de empleos y derrama económica.

Sin embargo mencionó que ser un municipio cercano a Los Mochis le ha favorecido a Guasave porque al no lograr surtir toda la proveeduría mucho empresario de Guasave se ha convertido en proveedor de los de Los Mochis, aunque también están conscientes de que no pueden seguir “colgados” del desarrollo de otro municipio en lugar de fomentar el propio.

Peticiones

El director del Consejo Consultivo de Grupo CIEM detalló que este año les tocó hacer un estudio de qué le piden los empresarios a los políticos que están en campañas, en este caso al próximo alcalde, diputado local o federal.

La encuesta se aplicó a 100 empresarios no agremiados a alguna cámara, de los municipios de Ahome, Guasave, Culiacán y Mazatlán, arrojando información muy interesante donde la más grande estadística, que es 91 por ciento, se refiere a que hay pocas inversiones de gran impacto regional.

“A la pregunta de qué es el problema de desarrollo económico más grave que tiene Guasave dicen hay pocas inversiones de gran impacto, un 91 por ciento, y la pregunta fue en ese sondeo, ¿en qué te preocupa que no haya inversiones de gran impacto?, sin esas inversiones no hay desarrollo de otros proveedores y esos proveedores necesitan comer, tienen necesidad de papelería, entonces no tenemos esas grandes cadenas de desarrollo que hagan que Guasave se potencialice como sí lo están teniendo ahorita Los Mochis y Mazatlán, que son las ciudades que están de moda en el tema de desarrollo regional.”

Problema

Cuestionados sobre por qué esto sucede en Guasave, los empresarios respondieron que es porque “nos concentramos más en la política que en el desarrollo económico y eso nos afecta porque no tenemos programas sólidos en los que el empresario pyme se sienta identificado”.

Al no haber movimiento de flujo económico se generan varias consecuencias, recalcó, como lo es que hay empresas creciendo a muy bajo porcentaje, no desarrollar talentos locales y que el poco talento que se genera se vaya a otras ciudades.

¿Dónde está el talento de Guasave?, está en Los Mochis o está en Culiacán, porque no encuentran empresas que puedan solventar las necesidades hablando de un salario digno y ejecutivo”, indicó.

Llamado

El llamado con este estudio es para que quien gane la elección del 1 de julio contemple las peticiones que ha hecho la clase empresarial como principal necesidad.