Preocupa inseguridad a propietarios rurales

Guasave, Sinaloa.- Aunque en el sector agrícola hay seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, los productores de la pequeña propiedad demandaron que se frene la ola de violencia que afecta a diversos sectores de Sinaloa y del país.

Durante la asamblea general de la Asociación Municipal de Propietarios Rurales, Bernardo López Sánchez declaró que están solicitando a las autoridades estatal y federal que se redoblen los esfuerzos para que los hombres del campo tengan las garantías que se necesitan para trabajar.

La preocupación

“Todos tenemos temor, nadie está exento de sufrir este tipo de situaciones que son muy delicadas, la actividad de producir los alimentos que necesitan los mexicanos la tenemos que seguir realizando y no podemos parar, por eso le pedimos al gobierno que redoble estos esfuerzos.

Necesidad

Por su parte, Sergio Osuna Sánchez, presidente de la Federación de Propietarios Rurales, declaró que otra forma de delincuencia que sufren los productores sinaloenses es el robo de cosechas.

“Antes el problema era el robo de papa pero actualmente esto se presenta en los campos sembrados de maíz y ahí sí hay alerta porque es algo que no se veía y no queremos que sea una práctica normal.

Ambos dirigentes reconocieron que actualmente hay seguridad y paz en el campo desde el punto de vista jurídico porque el gobierno federal está consciente de que no debe haber más afectaciones.

El llamado

Incluso López Sánchez hizo un llamado a los productores a que se inscriban en el Programa Nacional para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Pronadetti), porque aunque se han hecho varios llamados para que finiquiten la regularización de sus predios aún faltan muchos productores que no lo han hecho.

La ventaja de este trámite es que con él aumenta la certidumbre jurídica y legal de sus posesiones.

Cabe señalar que en la asamblea de ayer se realizó el tercer informe de actividades de Bernardo López Sánchez y se le tomó protesta al nuevo presidente de la pequeña propiedad, Dagoberto Llanes Soto.