Preocupa número de contagios de Covid-19 entre personal de Salud en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Como una bomba atómica, expansiva y terrible, es como consideró el aumento de los casos Covid-19 la directora del IMSS en Guasave, Trinidad Leyva Verduzco.

La directora señaló que aunque los pacientes no están llegando graves y no corren el riesgo de morir, sí es preocupante la cantidad de contagios que también ha hecho estragos entre el personal de salud del IMSS.

“Me preocupa mucho la ausencia de trabajadores dentro del instituto, porque a pesar de las medidas dentro del instituto, porque les proveemos todo lo necesario para que no se contaminen y para que no contaminen a nuestros pacientes, sin embargo con este pico de positividad nos lleva a tener muchos compañeros positivos.”

Lamentó que la ciudadanía no le dé la importancia que requiere el tema al decirse que esta variante no es tan letal, pues si cuando se estuvieron registrando tantas muertes a causa del virus la gente no hacía caso, temen que ahora sea mayor el relajamiento social y eso provoque una saturación en las atenciones médicas.

Por su parte, el alcalde expuso que el director del Hospital General, Nedel Acosta, le informó que en el caso de ese nosocomio se tiene a varios ginecólogos incapacitados por covid, por lo que sí es preocupante las incapacidades que se están dando en el sector Salud a causa de los contagios.

Leer más: Exhortan a empresarios de Guasave a apoyar talento de la región

“Tiene varios ginecólogos incapacitados, y eso significa que las embarazadas que son de alto riesgo no tendrán quién las atienda. Nos afecta por todos lados.”