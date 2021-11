¡Preocupación! Indigente de Sinaloa municipio da positivo a Covid-19 y alerta a las autoridades

Sinaloa.- Al dar positivo a la prueba rápida de Covid-19, un adulto indigente de Sinaloa municipio, el caso alarmó a los pobladores y movilizó a las autoridades de Salud, quienes canalizaron el caso al Hospital Integral. Euclid Rodríguez, director de Salud en el alteño municipio, confirmó que tras una petición pública donde se tenía la sospecha de que la persona en situación de calle, de nombre Alfredo “N”, de 55 años de edad aproximados, popularmente conocido como “Chamín”, presentaba algunos síntomas del virus, se procedió a buscarlo en las calles de Sinaloa de Leyva y se le brindó atención primaria y se le hizo un chequeo médico.

Se pidió apoyo a Cruz Roja para trasladarlo al Hospital que se ubica en la cabecera municipal y se le realizó una prueba rápida a la que dio positivo. Detalló que se inició con el monitoreo de signos vitales, saturación de oxígeno y se descartó temperatura y se le suministró medicamento.

Se le dio de alta ya que él está bajo el cargo de tutores que aparecen así en documentos oficiales, pero al seguir durmiendo en una de las banquetas la autoridad volvió a buscarlo y con ayuda de Protección Civil y los paramédicos de la benemérita institución se le canalizó de nuevo al nosocomio y se le realizó una prueba de sangre en la que salió negativo al virus, se repitió la prueba rápida y esta vez dio negativa y se le dio de alta. “Con eso tuvimos para descartar que fuera portador del Covid. Como gobierno intervenimos y actuamos porque para eso estamos”.

Ante lo ocurrido, Salud Municipal inició con acciones para sanitizar las zonas donde pasa los días el adulto en situación de calle y los lugares donde había permanecido. El funcionario mencionó que al principio se mencionaba que Alfredo no se sentía bien de salud, por lo que procedieron a darle la atención en la calle, donde se le ve a diario, y tras realizarle la primera prueba que dio positivo, pero al no presentar síntomas se procedió con la prueba sanguínea, donde destacó que no sale con anticuerpos sino negativo.

Leer más: Reparan seis camiones de basura y avanza recolección en Guasave

El caso de Chamín alarmó a los sinaloítas, quienes tenían temor de posibles contagios al tener contacto con el adulto en situación de calle, quien no usa ningún tipo de protección y muchos de los habitantes por humanidad le brindan algún tipo de alimento o pasan cerca de él. El médico pidió mantener calma, porque en las últimas dos pruebas ha dado negativo y por lo tanto se descarta que pueda ser un vínculo de contagio.