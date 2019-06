Presencia de Uber no ha hecho mella a taxistas en Guasave

Guasave, Sinaloa.- La presencia de conductores de Uber en Guasave no es competencia para los taxistas, según dijo el delegado de Vialidad y Transportes en el municipio.

Sergio Iván Zavala León aseguró que si bien los taxistas se unieron al movimiento nacional que se llevó a cabo el lunes contra la plataforma, fue más por sumarse a la intención.

“El tema de las plataformas de Uber que se menciona mucho, lo hemos comentado con el gremio del servicio concesionado, taxistas, aquí en Guasave hemos detectado muy poco funcionamiento de ese sistema.”

Vigilancia

Dijo que el año pasado hicieron algunas infracciones, sin embargo en la comunicación estrecha que tienen con el gremio de los taxistas le han mencionado que aun cuando ellos conocen el funcionamiento de algunos conductores de esta plataforma, el hecho no les hace mella en lo que es su trabajo.

“Ellos reconocen que tienen que mejorar su servicio y lo están haciendo y ha servido precisamente para que los organizados mejoren sus vehículos y su servicio. No ha habido contratiempos fuertes, no hemos tenido dificultades con ellos, nos han mencionado que su actividad está bien identificada hacia a quiénes va dirigido.” Zavala León indicó que el tema de la plataforma no ha tenido crecimiento en Guasave, contrario a lo que ha sucedido en otros municipios del estado y en otras ciudades del país.

De momento pudiéramos decir que está controlado, que está tranquilo, hay un trabajo ordenado.”

Presencia

El funcionario estatal dijo que hasta las oficinas les han llegado informes de que la presencia de Uber es mínima. “De repente son dos, de repente suben a cuatro o cinco, en ese sentido nosotros estamos coordinados con los taxistas porque hemos hecho operativos de la mano. El año pasado hicimos un operativo en el que detuvimos precisamente a uno, de ahí ya no aparecieron.”

Aseguró que como dependencia ellos les han ofrecido a los taxistas hacer operativos si lo consideran necesario, sin embargo dijo que no han recibido respuesta.

“Nosotros estamos puestos como autoridad para tocar el tema cuando ellos lo requieran y trabajar para en su momento determinar o detectar si existen trabajos de esa naturaleza y aplicar las acciones correspondientes.”

Revisión

Cuestionado respecto a las condiciones en las que se encuentran algunas unidades que prestan este servicio, dijo que ellos realizan periódicamente inspecciones, sin embargo dijo que en estas no se ha detectado ningún vehículo de peligro; es decir, una unidad que tenga llantas en mal estado, que tenga fallas mecánicas o carrocería severamente afectada.

Quizás sí hay detalles que deben reparar pero son detalles que no ponen en peligro a los usuarios, de esa manera nosotros pretendemos que ellos se sumen también a algún proyecto de mejoramiento de vehículos, como se está haciendo con el transporte urbano.”

Señaló que actualmente hay en el padrón alrededor de 180 unidades con permisos concesionados.