Presentan impugnación de elección en El Burrión y en Nío, Guasave

Guasave, Sinaloa.- El secretario técnico de la Comisión Transitoria para la realización del Plebiscito en Guasave confirmó que ayer se presentaron dos impugnaciones vía oficio, mismas que fueron recibidas y que serán analizadas, aunque enfatizó que en ninguna se altera el resultado.

Fueron los aspirantes no favorecidos de El Burrión y Nío, quienes señalaron que el domingo, durante la elección, se registraron irregularidades, como la permisión del voto a personas que no estaban en el listado nominal.

Oficial

Adán Camacho Gámez, secretario técnico de la Comisión Transitoria, informó que fueron dos impugnaciones las presentadas oficialmente, señalando diversas irregularidades.

“Solo han llegado dos escritos de impugnación, uno de Nío y otro de El Burrión, en los cuales manifiestan que hubo irregularidades como haber permitido votar a gente que tenía vencida su credencial y a gente que no pertenecía a esa sección, principalmente eso.”

Camacho Gámez señaló que cuando se plantea una irregularidad tiene que anexarse la documentación que comprueba dicha irregularidad y dejó claro que la Comisión va a actuar con el criterio de que todo se tiene que documentar.

“No puedes impugnar diciendo ‘me dijeron’ , ‘hubo’... La de Nío trae un listado en donde se expresa que tales personas votaron con credencial vencida, el hecho es que son alrededor de 16 y en el caso de El Burrión, es un listado de 4 o 5 cosas que se dice pasaron, pero no está documentado como debe de ser.”

El secretario técnico enfatizó que los oficios se recibieron, pero que los resultados de la votación no cambian.

“Se reciben, pero primero no altera el resultado, y siempre se abre un paquete cuando las irregularidades que se documentaron trastocan el resultado, en este caso no cambia el resultado y no está demostrado que la irregularidad existió.”

Señalamientos

Macario Gaxiola Castro, aspirante a síndico de El Burrión, dijo reconocer que los números no le favorecen, pero por responsabilidad ciudadana presentó la impugnación al darse diversas irregularidades en el proceso.

“No hay actas en varias casillas de Palos Blancos y Rojo Gómez, el acuerdo que marcó la mesa fue de retirar toda la publicidad pero no se retiró absolutamente nada de la otra persona, nosotros sí cumplimos totalmente con las indicaciones y no es justo que uno cumpla cuando está cargado hacia un lado y se lo ‘unten en el lomo’.”

Reconoció que no están favorecidos en los números, pero recalcó que él está peleando lo justo y que se hagan respetar los reglamentos por parte de todos los aspirantes, y no solo de uno, pues enfatizó que sí estuvo ‘cargado’ hacia un lado el reciente proceso.

“Todo este tiempo hemos venido luchando en contra del poder, en contra de lo que ellos quieren imponer y no es justo.”

Por su parte, Rigoberto Camacho Camargo, aspirante a la sindicatura de Nío, señaló también estar consciente de que los votos no le fueron favorables, pero recalcó que con la presentación de la impugnación busca dejar un precedente para que se ponga atención en el respeto de los reglamentos y en la realización de uno como tal, pues comentó que la respuesta que le dieron es que es ‘a criterio’ de los representantes.

“Lo que estoy solicitando es que se revise el padrón porque les permitieron votar a muchas personas que no estaban en el listado; yo lo que quiero es que quede un precedente pues hay evidencia de que no se hicieron las cosas bien y yo estoy señalando solo a las personas que fueron enviadas por el mismo ayuntamiento a regular y fueron quienes permitieron, me dijeron que no había reglamento y que era a criterio.”