Presupuesto fue para uniformes de calidad: Pimentel

Guasave, Sinaloa.- Si el gobierno presupuestó alrededor de dos millones 800 mil pesos para la adquisición de uniformes tendría que explicar qué destino le dará a los recursos que se ahorren, indicó Alejandro Pimentel Medina, pues en la propuesta económica que pretenden concretar hay una diferencia de recursos que corresponden a los sindicalizados.

El líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento señaló que el Tribunal Municipal ya les notificó que están en todo derecho de estallar la huelga mañana a las 8 de la mañana, por lo que estarían en espera de que el gobierno rectificara dicha decisión.

Advertencia

“Si es que no cambian las cosas de hoy a mañana, porque según andan haciendo algunas cosas, el Ayuntamiento buscando en el Tribunal que sea improcedente la huelga porque ya cumplieron según, pero yo no sé con quién cumplieron ellos porque con nosotros no cumplieron nada”, expresó.

“Ellos se comprometieron que este día (ayer) le entregaban al sindicato los uniformes pero al sindicato no le han entregado nada, no hay ningún acuerdo que diga se está haciendo un acuerdo con proveedores u otras cosas pues es problema de ellos pero al sindicato no le han entregado nada como acordaron en el Tribunal”.

Acuerdos

El representante de los trabajadores sindicalizados mencionó que en la asamblea realizada el viernes en la tarde el acuerdo fue estallar la huelga a las 8 de la mañana y que hasta ayer las autorides no habían mostrado ningún interés de acercamiento o tratar de mediar.

“Ellos acuerdan por sí solos, entonces nosotros vamos a manifestar la inconformidad que tenemos y que no andamos muy errados porque ya vimos que los agentes de Seguridad Pública también recibieron uniformes de mala calidad que los querían quemar”, expuso.

Ventaja

Dijo que en este caso con el ahorro que se haría el gobierno el “ganón” sería el Ayuntamiento, pues se trata de un recurso que está presupuestado.

“Ese dinero supuestamente ya está presupuestado, entonces ¿qué se va hacer con ese dinero? Tampoco quedan muy claras las cuentas que ellos entregan, no se sabe qué se hace con el dinero”, indicó.

“Según ellos es un millón y medio lo que se va invertir, de dos millones 800 mil que era el acuerdo y que era el presupuesto que se había hecho, ellos sacaron sus cuentas y son los ganones porque ni al 50 por ciento quedó el uniforme para nosotros, quedó en menos y en ese sentido vamos a manifestar la inconformidad.”

“Para qué van a servir los uniformes esos?, para nada, es dinero tirado sinceramente, es para cumplir, salir del apuro pero las cosas no se hacen así, yo siento un gobierno irresponsable.”

De no permitirles el estallamiento de la huelga mencionó que recurrirán a otras medidas como manifestaciones en las calles para que la ciudadanía se dé cuenta de la inconformidad que tienen en contra de la administración municipal.