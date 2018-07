Previa validación, Sanidad aprobaría siembra de algodón

Guasave, Sinaloa.- Tomando en cuenta algunas consideraciones como la disponibilidad de agua y hacer una previa observación de cómo se desarrolla el cultivo, la Junta Local de Sanidad Vegetal estaría a favor del establecimiento de otros cultivos como el algodón, como lo han propuesto el Comité Municipal Campesino No. 8 y una empresa comercializadora de semillas.

Juan de Dios Santos Soto, presidente de dicho organismo, aseguró que en cuanto a sanidad las condiciones sí están dadas para el establecimiento de este cultivo, pues recordó que este fue cuarentenado hace muchos años debido al alto impacto que tuvo por plagas como la mosquita blanca y el picudo.

Restricción

“Únicamente quiero dar a conocer que el cultivo de algodón fue cuarentenado por las plagas y en un momento dado tendríamos que validar los lotes, llevar un estudio desde el inicio, desde las siembras hasta las cosechas”, expuso.

Mencionó que desde hace alrededor de cuatro años se han estado estableciendo en algunos lotes este cultivo, sobre todo en el Distrito 075.

“Hace tres o cuatro años no han dejado de sembrar pero lo que sí me llama mucho la atención es que debemos diversificar cultivos porque es el éxito, pero aparte quisiera hacer hincapié que esos lotes tienen que ser validados con tiempo, estudiados por técnicos capacitados para ir analizando la sanidad del campo, la salud, y que en un momento dado no se nos salga de las manos en cuestiones de plagas o alguna enfermedad”, expuso.

A prueba

Aunque dijo que en los últimos ciclos agrícolas ha habido un mayor control de las plagas y que no están cerrados a que haya una diversificación de cultivos, el representante agrícola recalcó que será muy importante hacer la validación correspondiente previo a su impulso como nueva opción de cultivo.

“Un punto muy importante para nosotros es la validación de los lotes, así como hemos estado validando el soya que va en condiciones muy normales y muy satisfactorias, pues decirle a los productores que estamos en la mejor disposición de diversificar cultivos pero sí tener una certeza de que va a funcionar en cuestiones de plagas y de enfermedades”, expuso.

“También ocupamos el apoyo de Sagarpa a través de Cesavesin, las juntas, los módulos, para tener el dato completo y exacto en un momento dado de que se nos saliera de las manos en cuestión de plagas y enfermedades, pues automáticamente fuera rastreado ese cultivo”.

Santos Soto llamó a los productores que tienen interés por inclinarse en otro cultivo a ser muy cuidadosos sobre qué van a sembrar y hacer la validación correspondiente.