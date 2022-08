Primera chica trans de Guasave deja de ser Jesús y ahora se llama Karol Michelle 

Guasave.- Tras años de discriminación y lucha porque se respeten y reconozcan los derechos se la comunidad LGBTQ+, hoy, quien se denomina como chica transexual, fue reconocida por la vía legal al poder cambiar su identidad y pasó de llamarse Jesús Ricardo López Leyva a Karol Michelle, conservando los mismos apellidos.

Ahora Michelle Lozz, como es conocida en la comunidad, se convirtió en la primera chica trans de Guasave que realizó el cambio de identidad.

A sus 35 años empieza con su nueva identidad reconocida por la ley al cumplir con la documentación requerida ante el módulo de identidad de género que se ubica en el Registro Civil de Culiacán, el cual tiene aproximadamente un mes y medio operando.

Hoy cuenta con una nueva acta de nacimiento, donde se modificó solo el nombre y se logró que se le identifique como femenina.

"En mi acta casi todo sigue igual, el nombre de mis papás, dónde nací y solo se cambió mi nombre, pero los apellidos siguen siendo los mismos y ya no aparezco como masculino, ahora se me pone femenina", compartió.

El trámite lo describe como algo rápido y sencillo, solo presentó dos copias del acta de nacimiento, dos copias de la CURP, dos copias de la credencial de elector y del comprobante de domicilio reciente, pagó 370 pesos y estar 100 por ciento segura de querer hacer el cambio.

La representante de esa comunidad que portó la corona como reina del carnaval en Guasave, Sinaloa municipio, El Pitahayal y El Cubilete, aclaró que no es necesario hacer el cambio de sexo ni se le aplicó ningún tipo de examen, y en su caso no lo hizo días atrás porque no tenía la credencial de elector, la cual es un requisito indispensable.

"En media hora hice todo, automáticamente cuando te dan el acta de nacimiento también entregan la nueva CURP para que uno saque la nueva INE, pero hay unas CURP que tardan hasta 15 días, pero una vez la entregan, es para sacar la INE con mi nombre verdadero ya", señaló.

Toda la documentación con la identidad de Jesús Ricardo, la cual le piden conservar por un tiempo, en lo que tiene toda la nueva identificación como Michelle, esto para que tengan como comprobar en caso de algún problema en un trámite.

"Me dicen que conserve por un tiempo mi acta y todo porque tardan en eliminar de varias partes mi nombre como hombre y poder comprobar con documentos el cambio por cualquier inconveniente que se presente", reveló.

Aunque Michelle por años se presentaba como mujer, se maquilla y su vestimenta es femenina, tomó la decisión de hacer el cambio de firma legal por su carrera profesional.

Compartió que en su intento de querer hacer el examen para la plaza, al ser maestra de danza, se le negó al llegar como femenil, y presentar documentos de un masculino.

Narró que al salir de la carrera se le dio empleo en una primaria en Guasave y fue despedida debido a que un padre de familia la identificó y la miró vestida de mujer, cuando en la escuela siempre iba de varón, al tener que cubrir su identidad para evitar ser discriminada y se le permitiera trabajar.

En la actualidad se desempeña como maestro de danza en distintas escuelas, contratada por temporadas, pero quiere hacer el examen para buscar una plaza de la SEPyC.

"Yo quiero luchar por mis horas, mis clases y hacerlo oficialmente como mujer y aparecer como maestra de danza", asentó.

Te recomendamos leer:

Michelle, ganadora de Chica trans en Mazatlán el pasado 18 de junio, agradeció el apoyo brindado y se puso a disposición de otras personas transexuales que quieran hacer el trámite, el cual realizó en Culiacán, porque en Guasave aún no se abre el módulo.

Se espera que dentro de 15 días inicie a operar un módulo de identidad de género en Los Mochis.