Procurador niega omisión en el caso de sustracción de menor

Guasave, Sinaloa.- El procurador del DIF, Jesús Ontiveros Montes, aclaró respecto al caso de la menor que fue sustraída por su madre biológica de las instalaciones del Sistema DIF cuando se encontraban cumpliendo el tiempo de convivencia, que no se cometió ninguna omisión de su parte, como lo declarara el padre de la niña y familiares de este.

El funcionario explicó que en ningún momento existió la indicación de que se debía permanecer con la madre y la menor durante todo el horario de la convivencia, además de que él, como procurador, debe de atender las emergencias o los casos que se registren en el momento.

Aclaración

Jesús Ontiveros Montes, procurador de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema DIF, enfatizó que en ningún momento se cometió omisión o negligencia de su parte, pues la acción cometida por la madre biológica de la niña no fue, ni es avalada por él, y tampoco se tenía la indicación de que se debía de permanecer bajo supervisión el horario completo de la convivencia.

“La acusación que están haciendo en donde me responsabilizan de la acción de la señora, no soy responsable de la situación, lo que ella hizo no estuvo, ni está avalado por mí, es un mandato judicial que ella rompió al llevarse a la niña; cuando se hizo de nuestro conocimiento el caso fue debido a que la madre de la menor metió un escrito de que el padre no permitía que se realizaran las visitas de convivencia que estaban acordadas en el domicilio de él, por lo que se nos indica, a través de la juez de lo Familiar, que se proporcione un lugar para dichos encuentros, y se le responde que puede ser en las instalaciones del DIF, pero fue la juez quien determinó los días y los horarios, no nosotros como procuración.”

Ontiveros Montes detalló que la indicación era que él como procurador y una psicóloga, constaran que la menor llegaba en el horario y el padre permitiera la convivencia.

El acuerdo es muy reiterativo, era dar constancia de que el señor llegara a tiempo con la niña, permitiera la convivencia con la madre y dar constancia del retiro; yo entro y salgo, mi trabajo así es, no todo el tiempo estoy en la oficina, está el resto del personal, pero no implica que se tuviera que estar desde las 9 de la mañana hasta las 2 de tarde vigilando a la madre y a la niña, era nada más constar que la convivencia se estaba llevando bien.”

Defensa

El procurador indicó que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación de que exista alguna denuncia en su contra, pero aseguró que en caso de haberla le hará frente con las evidencias que se tienen para su defensa.

Hasta el momento no me ha llegado ninguna notificación de que exista alguna denuncia en mi contra, pero si en su momento se llega a dar, soy muy respetuoso en cuanto a la situación y pues es afrontar esto con los elementos que yo tengo con base en las evidencias y siempre daré la cara, porque no tengo absolutamente nada que temer.”

Reiteró que desde que adquirió el puesto, siempre ha trabajado apegado a la ley, de manera profesional y respetuosa, y no de forma prepotente y abusiva como señalaron los familiares del padre de la menor.

“Ellos en su declaración me hacen ver como una persona prepotente y señalaron que yo dije que nadie podía hacerme nada, pero mi situación puede ser incluso más grave por ser servidor público, yo no estoy por encima de la ley. Yo mismo les dije que si ellos sentían que tuve alguna responsabilidad en el acto cometido por la señora, estaban en su derecho de actuar de manera legal; dicen también que los amenacé, eso tampoco es verdad, lo único que nosotros hicimos fue decirle a la familiar que estaba cuidando a la menor, que la mamá biológica estaba en todo su derecho de interponer una denuncia por la privación de la niña porque no se la dejaban ver, pero nada más.”