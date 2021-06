Procuraduría del Trabajo de Guasave lleva 10 quejas por utilidades

uasave, Sinaloa.- A nueve días de haberse cumplido la fecha límite para que el patrón realizara el pago de las utilidades a sus trabajadores, en la Delegación del Trabajo y Previsión Social en Guasave se informó que se han registrado un total de 10 quejas.

El delegado añadió que en inspecciones realizadas han detectado que el patrón no está cumpliendo con la afiliación al Fonacot.

Sergio Robles Peña, titular de la Delegación del Trabajo y Previsión Social, indicó que la fecha límite para que el patrón emitiera el pago de la mencionada prestación fue el 31 de mayo y hasta el momento se han atendido un total de 10 quejas al respecto.

“Hemos recepcionado un total de 10 quejas, en contra de 5 empresas, muchas más de las que se registraron el año pasado.”

Robles Peña explicó que estas quejas no se presentaron por incumplimiento en el pago, sino por inconformidad con el monto que se les dio, y tras la investigación pertinente se ha llegado a un acuerdo al menos en ocho casos. “Ellos señalaron que era mucho menos de lo que normalmente se les pagaba como utilidades, entonces procedimos a realizar la investigación y con las carátulas fiscales se determinó que era lo justo, y de las 10 quejas ya se han conveniado 8. Siguen pendientes dos solamente.”

En este sentido, el delegado manifestó que pese a las pérdidas por la pandemia, los empresarios sí están cumpliendo con este pago.

“Nosotros vemos que se hizo el esfuerzo por cumplir con el pago de las utilidades, aun cuando por la pandemia permanecieron cerrados por meses y algunos patrones hasta pagando el sueldo a los empleados sin que se acudiera a trabajar, pero en caso de que algún trabajador esté inconforme tiene hasta un año para manifestarlo.”

El delegado del Trabajo indicó que no han dejado de realizar las inspecciones a las empresas y negocios, encontrando con mayor frecuencia la misma irregularidad: no estar afiliados al Fonacot.

“No dejamos de trabajar, en las inspecciones vemos que el patrón cumple con todas las prestaciones, seguro, pago de utilidades, de primas vacacionales, dominicales, en fin todo eso, pero en lo que sí fallan es en la afiliación al Fonacot, esa es la irregularidad más detectada.”

Robles Peña detalló que la afiliación no tiene ningún costo y es obligatoria desde hace muchos años, sin embargo, el patrón no realiza el trámite hasta que no le queda otra opción.

“Ellos comentan que no hacen la afiliación porque es un trámite tardado, engorroso y lo van dejando para después. Terminan haciéndolo cuando les llega la inspección y no les queda de otra.”

