Productores de Guasave no cederán ante recortes al presupuesto 

Guasave, Sinaloa.- Para los agricultores de Sinaloa y especialmente para los de Guasave es muy preocupante que se pretenda aplicar otro recorte en el presupuesto para el campo del próximo año al quitarle recursos a comercialización, concurrencia y seguro catastrófico, externó el presidente de la AARSP.

Baltazar Aguilasocho Montoya indicó que la propuesta del ejecutivo federal una vez más castiga al sector agrícola, que es el principal productor de alimentos para el país y por eso es el pilar más importante de la soberanía alimentaria.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias



Llamado

Agregó que los productores a quienes representa confían en que el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, al igual que el presidente de la Caades, Gustavo Rojo Plascencia, y el resto de los líderes de organizaciones agrícolas darán la pelea para que en el proyecto de egresos del 2021 se incluyan recursos suficientes.

Tiene que haber apoyos a la comercialización y cobertura de precios, los cuales son indispensables para entidades en donde desarrollamos una agricultura comercial, puntualizó.

El líder apeló a la sensibilidad del Gobierno federal, así como de los senadores y diputados federales para que procuren no dañar más al campo con las políticas públicas que se implementan.

Nosotros apostamos una vez más a la sensibilidad del Gobierno federal y a los funcionarios, senadores y diputados federales a quienes les solicitamos que lejos de castigarnos con recortes en el presupuesto agrícola, como lo hicieron el año pasado al quitarle 23 mil millones de pesos, se incentive al campo para seguir contribuyendo en la producción de alimentos.

Comparación

En el proyecto de Presupuesto de Egresos que se presentó para el próximo año no se contemplan recursos para fomento agrícola, concurrencia con las entidades federativas y seguro catastrófico. En este último renglón explicó que con el cambio climático el sector agrícola ha sido de los más afectados por las pérdidas que les han dejado las heladas, los periodos de sequía y las lluvias atípicas. Y es que recordó que ante estos fenómenos no hay mucho por hacer, salvo estar protegidos con un esquema de seguro que esté subsidiado por el Gobierno federal.

“Insistimos, como representantes de los agricultores guasavenses hacemos un llamado a los diputados federales de Sinaloa para que defiendan al sector agrícola, ya no permitan más recortes en el gasto para el campo. Nosotros no estamos pidiendo otra cosa que no sea el que nos den condiciones para producir en condiciones justas de competitividad con nuestros vecinos del el norte”. Y es que recalcó que con las políticas gubernamentales que aplica el Gobierno mexicano se pone en una situación muy crítica a quienes producen, mientras en Estados Unidos y Canadá los productores de granos reciben subsidios ilimitados.

“Aquí cada vez nos dan menos apoyos, pero no solo eso, cada vez tenemos que pagar más caro el diésel, las semillas y los fertilizantes. Por eso les reiteramos a nuestras autoridades que los agricultores de Guasave queremos seguir aportando más de un millón de toneladas de maíz y frijol, hortalizas y granos para la alimentación de los mexicanos, porque nuestro compromiso es seguir contribuyendo en la soberanía alimentaria del país”.