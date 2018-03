Productores de frijol suman tres días de protesta

Guasave.- Por tercer día consecutivo ayer productores de frijol se manifestaron en la caseta de Cuatro Caminos liberando el cobro a manera de protesta por el bajo precio que ha tenido la tonelada de este grano durante esta temporada.

Alrededor de las 10 de la mañana los frijoleros empezaron a dar el paso libre a los vehículos que transitaban por la carretera México 15 y sosteniendo cartulinas donde se leía la exigencia de precios justos para sus cosechas.

Sin problema

Aunque advertían que, al igual que en otras zonas del estado podrían ser reprimidos por policías, la situación se mantuvo tranquila hasta la hora en que decidieron retirarse.

Rubén Sandoval, uno de los inconformes, manifestó que a pesar de que son muchos los afectados con el bajo precio ha habido poca respuesta al no sumarse a las medidas de presión para buscar obtener los 16 mil 250 pesos que se habían establecido como precio base.

Para este día tienen planeado acudir de nuevo a manifestarse, llevándose a sus familias a este punto, pues consideran que es preferible mantenerse en protesta en ese sitio que estar en su casa sufriendo al ver que las cosechas se están echando a perder.

“Por lo menos no hemos visto represión ni ningún tipo de amenaza de desalojo ni nada, y aún si hubiera algo así el movimiento de nosotros es pacífico, aquí no hay líderes, todos somos simples productores que tenemos la cosecha en nuestra casa y nos está llevando la fregada”, expuso.

Llamado

Aunque la intención es firme a seguir manifestándose, los pequeños productores lamentaron que sigan siendo pocos los que atiendan este llamado.

“Qué lástima y que vergüenza para muchos productores que están en su casa y la verdad da tristeza que estamos en el mismo barco porque si logramos algo va ser para todos, para los miles de productores, y qué más quisiéramos que nos hubieran ofrecido 20 (pesos por kilo)”.

Poca respuesta

Los productores han visto con tristeza que a estas manifestaciones no se ha su-mado ningún representante de las diversas organizaciones agrícolas. “Lo de nosotros es muy sencillo, que nos paguen para ir a pagar nosotros a la Financiera y se acabó el problema.”

Dicen desconocer cuántas y cuáles son las bodegas que fueron incluidas en el esquema que les cubriría a 16 mil 250 pesos por tonelada.