Productores de garbanzo esperan prórroga de Financiera

Guasave, Sinaloa.- Al vencer el pasado 3 de junio el plazo que tenían para saldar sus créditos ante la Financiera Nacional de Desarrollo, productores de garbanzo están en espera de que se defina una posible prórroga, pues un 50 por ciento del total que solicitaron un crédito no alcanzaron a pagarlo.

Rafael Quintero López, agente de Financiera Nacional en Guasave, explicó que este ciclo otoño-invierno 2018 llegaron a ejercer 124 mil 077 millones de pesos, de los cuales no han podido recuperar la mitad.

Situación

“En el caso de garbanzo, como se ha sabido, hubo un tema ahí que ha impactado pero estamos viendo las maneras de reestructuras aquí en la institución para apoyar al productor; se está buscando una reestructura”, expuso.

“Esperamos que se haga un tratamiento especial con una prórroga, hasta ahorita está en proceso, estamos esperando que al final los productores han estado viniendo a pagar, tenemos una recuperación aproximada de 50 por ciento, que a pesar de las circunstancias es algo bueno porque la gente ha estado pagando y estamos aquí pendientes con ellos, viendo el tema de la prórroga para poderlos apoyar.”

Bajo precio

De 13 mil pesos que se llegó a pagar este grano al inicio de la cosecha cayó hasta seis mil pesos por tonelada, lo que no les ayuda a cubrir sus costos de producción.

Mencionó que será en estos días cuando se defina si la Financiera concederá una extensión en el plazo para que los productores puedan cubrir dicho adeudo.

Los productores ya tienen conocimiento de que se busca establecer una prórroga, indicó, por lo que esperan que se les notifique si se concede o no dicho plazo.

Quintero López aseguró que por no haber cubierto sus adeudos en el plazo pactado los productores no han estado acumulando intereses debido a que se está revisando su situación en espera de que se les conceda una prórroga.

Superficie

En el estado se llegaron a establecer 37 mil 800 hectáreas de garbanzo, por lo que se buscaría establecer también un esquema de apoyo para los productores que resultaron afectados con el bajo precio.