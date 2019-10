Productores harán frente común para la defensa del presupuesto

Guasave.- El próximo lunes a las 9:00 horas se reunirán en las oficinas de la Caades líderes de organizaciones agrícolas tanto del sector social como del privado para tomar acuerdos e ir en una sola línea con propuestas para defender un incremento en el presupuesto para el campo, aseguró Baltazar Aguilasocho Montoya. El presidente de la AARSP detalló que esta lucha para lograr que no se apruebe el recorte del 30 por ciento les compete a todos, pues bajo los términos que propone el gobierno federal se expone a la agricultura comercial.

Unificación

Aguilasocho Montoya detalló que en esta reunión unificarán criterios que les permitan trabajar juntos, pues de esta forma es como pueden obtener resultados.

“Creo que de poco sirve que se hagan esfuerzos aislados entre algunas organizaciones, aquí lo importante y lo hemos hablado antes, es hacer un frente común, de esta manera tenemos más posibilidades de ser escuchados y atendidos por los legisladores, para hacerles ver cuál es la importancia de que no se apruebe este recorte presupuestal.”

El líder mencionó que por parte del gobierno del estado han visto preocupación y disponibilidad para buscar a través del diálogo que las condiciones del agro mejoren, pues reconocen la importancia que esta actividad primaria tiene en la economía de los sinaloenses. “Nosotros la verdad hemos visto a un gobernador y a un secretario de Agricultura preocupados por esta situación, nos han acompañado y apoyado en otras luchas y ahorita están también muy involucrados en todo lo que se refiere a la lucha para que no se recorte el presupuesto al campo sinaloense.”

Indicó que la ciudadanía debe ser también consciente de que si los agricultores tienen problemas económicos severos y críticos como los que se prevén en caso de que no mejoren las condiciones presupuestales, también se afectarían a otros sectores.

“Aquí no hay vuelta de hoja, los diputados federales nos tienen que ayudar a pugnar por que haya un aumento presupuestal para el campo, porque desgraciadamente si las cosas pintan así de mal para nosotros esto acarrearía una reacción en cadena muy desastroza en la economía de todos. Se verían también afectados los otros sectores.”

Desplazados

Detalló que es preocupante que pese a que el gobierno federal ha sido enfático en que tiene la intención de lograr la soberanía alimentaria del país, no se esté tomando en cuenta a los estados que son clave para lograrlo.

“El presidente anuncia que quiere soberanía alimentaria pero con estas políticas estamos muy lejos de lograrlo, al contrario, sería un retroceso.”

Ahondó en que aunque se consigan buenos resultados entre los estados donde se practica la agricultura de substencia, en los cuales el gobierno actual ha enfocado todos los apoyos, se lograría únicamente una producción aproximada de tres millones de toneladas de maíz, sin embargo México es deficitario pues se importan alrededor de 17 millones de toneladas del grano.

“Nosotros estamos conscientes de que necesitamos del apoyo del gobierno federal y lo solicitamos con mucho respeto y privilegiando siempre el diálogo, pero el gobierno federal no puede cerrarse de tal modo que no vea que también México necesita del productor sinaloense y de los estados donde se practica la agricultura comercial”, finalizó.