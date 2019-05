Productores insisten eneliminar cobro de cuota liga

Guasave, Sinaloa.- Productores del municipio fijaron su postura ayer de que no permitirán que los bodegueros les hagan descuentos en sus liquidaciones por concepto de impuestos para Fundación Produce, Ejidal, Pequeña Propiedad, Caades y Asociación de Agricultores.

Al reunirse ayer con la diputada local Flora Miranda Leal, señalaron que en la lucha por sacar adelante esta propuesta están dando una copia a los productores donde piden que no se les descuente la cuota liga por ser algo ilegal y en lo que no están de acuerdo.

“La cuota liga la han utilizado para luchar en contra de nosotros y eso hasta ahorita ya no puede ser, nosotros les estamos pidiendo a todo aquel productor que se acerque con este grupo para sacar adelante el proyecto este”, expresó Ignacio Leal García.

Inconformidad

La diputada local refirió que muchos municipios se han sumado a este re-clamo de eliminar la cuota ejidal.

“Yo creo que ya es un asunto muy trillado y que se le ha hecho una advertencia de tal forma que si no se elimina la cuota liga hay que ir desde el Con-greso por la revisión y la eliminación de Fundación Produce, de la Cuota Eji-dal, de la Pequeña Pro-piedad, de la Caades, de la AARSP, porque ya es necesario que se tomen cartas en este asunto”, manifestó.

“Yo creo que ya a través del diálogo ya ha habido comunicación, el gobernador ha incumplido un asunto que dijo sería tratado, que ya había instrucciones hacia Ortega Carricarte como secretario de Finanzas, no se ha hecho efectivo, entonces yo creo que ya en el estado la gente se empieza a movilizar y si le apuestan ellos a que la gente no se movilice yo creo que ya llegó el tiempo; la inconformidad es grande, el apoyo al campo también es no co-brar cuotas indebidas como es la cuota ejidal.”

Solicitud

Una vez que se firme el documento para que no se les retenga la cuota dijo que pueden emprender acciones legales en contra de los bodegueros que incumplan y retenerles la cuota debido a que esto representaría un fraude al productor.

La diputada dijo que la idea era hacer un formato para entregar cada productor para evitar represalias, pues dijo que “quien se rebela a este tema a veces los excluyen o hay represalias contra ellos, por eso queríamos que fuera algo muy general, que beneficiara a todos, sin embargo nos están orillando a que se haga esto y cada productor debe presentar su carta”.

Las represalias podrían ser que no se les reciban sus cosechas en ciertas bodegas o haya amenazas de otro tipo, indicó.

En el llamado que se hizo al gobernador dijo que no trascenderá pero que van a revisar las otras cuotas y por ley revisar Hacienda y presupuesto para ver hasta dónde se puede dejar legal esta cuota para que sea menos perjudicial para los productores.