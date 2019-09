Productores levantan plantón y liberan instalaciones de Jova

Cumplidos cinco días desde la toma de la bodega de Jova, productores decidieron retirarse tras lograr, tentativamente, que se les regrese 150 pesos por tonelada de los 220 que exigían de los cobros excesivos por parte de la empresa.

El presidente de la Anapsin detalló que será hasta el martes cuando se realice la firma del convenio, pero por situaciones de documentación y aclaraciones que tienen que realizar entre los mismos productores.

Se retiran

Alejandro Cervantes Sotelo, presidente de la Alianza Nacional Agropecuaria y Pesquera de Sinaloa, informó que, tras las reuniones sostenidas con el propietario de la bodega de Jova, se tomó la decisión de retirarse del plantón y regresar el martes por la mañana, cuando se firmará el respectivo convenio, pero enfatizó que la negociación ya es un hecho.

“Con la empresa ya no tenemos ningún problema con los acuerdos, lo que falta es afinar los detalles de quiénes van a entrar a los esquemas de apoyo, con cuánto y cuáles son, pero eso es entre nosotros”.

Tentativamente son 150 pesos los que se les regresarán a los productores que participaron en la toma de la bodega y aunque exigían 220 pesos en un inicio, estuvieron de acuerdo con la cantidad.

El presidente de la Vigilancia en el Anapsin aclaró que la solución mencionada es solo para los maiceros que estuvieron presentes en el movimiento, aunque el resto también se verá beneficiado.

“Es para los productores que estuvieron en el plantón; los demás, aunque tengan demandas integradas y tengan los expedientes, pues los estuvimos llamando los cinco días y no fueron, aunque también saldrán beneficiados, pero no de igual manera. Esa fue una decisión que se tomó entre los mismos productores”.

Cervantes Sotelo explicó que la firma del convenio no se realizó ayer mismo debido al papeleo y a algunas dudas que tenían los mismos productores referentes a documentos y cifras, pero al no tener problemas ya con la empresa, se optó por levantarse y trabajar domingo y lunes en resolver esas cuestiones para el martes en la mañana realizar ya de manera oficial el acuerdo.

“El propósito es que no quede nadie por fuera, entonces teníamos algunas dudas que en el transcurso de mañana y el lunes, que no hay servicio, las vamos a consultar con los productores, porque hay muchos expedientes que no nos llevaron la liquidación y necesitamos saber de cómo y de a cuánto fue, entonces eso fue lo que acordó la comisión, el lunes cerramos todos los pendientes para que el martes regresemos a la bodega para ponernos de acuerdo y firmar el compromiso ya definitivo con la empresa”.