Productores reciben con buen ánimo al T-MEC

Guasave, Sinaloa.- Con buen ánimo es como los productores sinaloenses reciben al T-MEC, mismo que recién entró en vigor el 1 de julio. A decir de Gustavo Rojo Plascencia, presidente de la Confederación de Asociaciones de Agricultores del Estado de Sinaloa, el tratado comercial llega para dar certidumbre al sector, en cuanto al movimiento de productos.

El dirigente recordó que al favorecer al sector se favorece en general al país, ya que añadió que tan solo en el 2019, lo que se generó de la exportación de productos del campo mexicano, supera en monto a lo que se logró por medio de actividades como el turismo.

“Esto es importante para la economía de los mexicanos en general. Por mencionarte algo, te comento que en el 2019 lo que se generó con las importaciones es un monto del orden de 38 mil millones de dólares, esto quiere decir que fue en ingresos económicos más importante de esta actividad que lo que se generaron otras como el turismo, la exportación petrolera, incluso fue más que las remesas.”

El líder insistió que estos indicadores deben ser observados por las autoridades para que reconozcan el potencial en dicha actividad.

Por otra parte, el líder de la Caades recordó que en lo que se refiere a granos, quienes se dedican a la producción de esto, siguen en una competencia dispareja frente a los agricultores estadounidenses.

“Aquí en lo que se refiere a granos vemos que las condiciones siguen siendo menos favorables para los productores mexicanos, y esto en gran medida obedece a que estamos compitiendo, como lo hemos dicho en distintas ocasiones, en condiciones muy distintas. Allá el gobierno les da subsidios y apoyos que llegan a donde se les necesita y bueno precisamente esto les brinda a ellos la oportunidad de ser mucho más competitivos.”

Rojo Plascencia resaltó que aún con estas dificultades los productores de los estados en los que se realiza la agricultura comercial se las arreglan para hacer de la actividad algo rentable, sin embargo será difícil que prevalezca si no se cambian las políticas públicas en pro del sector.

Estados Unidos tiene una robusta política agroalimentaria para apoyar a sus productores, aquí no y eso ha causado que sea México deficitario. Al año se estima que importan alrededor de 30 millones de toneladas, pero no es porque no haya capacidad, es porque están mal enfocados y eso es el trabajo que uno está haciendo.”