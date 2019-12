Productores reciben pago de Jova y retiran protesta

Guasave, Sinaloa.- Tras cuatro días de haber permanecido plantados frente a las bodegas de Jova, productores de maíz se retiraron ayer luego de la visita del gerente regional que les prometió depositar el recurso pendiente.

A temprana hora muy molestos habían colocado una manta en la puerta principal donde se leía “¡Jova rajón!, regresa lo que te robaste”, además de haber encendido llantas nuevamente en protesta contra la empresa.

Inconformidad

Alejandro Cervantes Sotelo, presidente de la Anapsin, manifestó que habían permanecido durante todo el día jueves en espera de que se cumpliera la promesa de pago a 13 productores que faltaban de los que habían iniciado la manifestación y al no cumplirles la nueva exigencia era entregar dicho recurso a la totalidad de los productores.

Todo el día nos mantuvieron mentira tras mentira y la verdad que no somos juguete los productores de ningún bodeguero, de ningún empresario, ha habido congruencia, ha habido disposición por parte de los productores”, expuso.

Solicitud

De 335 pesos que les descontaron por servicios a la comercialización por cada tonelada de maíz a cada productor la empresa accedió a devolverles 110 pesos por tonelada, y aunque el compromiso fue escrito ante un notario no se les había cumplido.

Aunque de momento se había acordado dar prioridad de pago a los que se encontraban en la manifestación la solicitud se amplió a todos los que entregaron su cosecha en dicho centro de acopio, siendo unos 50 los pendientes que representan poco más de un millón de pesos en recursos, por alrededor de 8 mil toneladas.

Encuentro

Alrededor de las 10 de la mañana llegó ante ellos y solicitó dialogar el gerente regional, Adrián Palacios, quien les solicitó retirarse luego de comunicarles que ayer mismo para el mediodía quedaría depositado el recurso.

Ayer quedaron unos, ahorita se depositaron ya, pero si falta gente para eso es la comitiva y lo que queremos nosotros es cerrar ya, hoy se deposita todo, para que quede muy claro esto”, expuso.

Justificación

Cervantes Sotelo le dijo que la molestia de la gente ayer fue porque el jueves durante todo el día les estuvieron diciendo que ya estaban los cheques, que ya estaban en el banco y que ya estaban haciendo los trámites pero que al final del día les dijeron que siempre no.

“Al final nos dicen fíjate que siempre no, que no hubo quien firmara, la gente es noble, pero lo de ayer no se hace, era tan sencillo que ayer (jueves) hubieras venido, decir hay trato, hay disposición de la gente, si ayer lo hubiéramos platicado ayer mismo lo hubiéramos levantado, nadie está por gusto aquí pues”, expresó.

El gerente regional argumentó que el tema de “los dineros” está muy difícil pero que ayer terminarían de pagar.

Pidió que se formara un comité para que los que estén pendientes puedan hacer lo necesario para que se les depositara el recurso y ellos como empresa poder finiquitar esa parte.