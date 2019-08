Productores retiran protesta tras acuerdos con Jova

Guasave, Sinaloa.- Después de cuatro horas manifestándose a las afueras del Centro de Acopio Jova, productores agrícolas se retiraron pasadas las 13:00 horas, al pactar con el gerente operativo de la empresa que en menos de dos semanas se les pagarán las cosechas pendientes y el viernes se les tuviera respuesta en relación con el cobro de 335 pesos, el cual piden se les regrese y no están dispuestos a pagar los intereses que les quieren imponer.

Entre los acuerdos se detalló que se determinará que será a las 9:00 horas la siguiente cita en la que los productores esperan respuestas favorables, de lo contrario se volverán a plantar en la acopiadora.

Unión

Alejandro Cervantes Sotelo, presidente de la Alianza Nacional Agropecuaria y Pesquera de Sinaloa, declaró que son más de 150 los productores en esta zona los que se sumaron, pero la cifra de los afectados es mayor, ya que otros no quieren demandar.

“Aquí hay un rezago de más del 40 por ciento y estamos a fines de agosto y es inconcebible que a estas alturas no se haya dado cuando menos el primer anticipo, el pago va ser en tres emisiones y no es posible que desde el 14 se vencieron los avíos y que hasta el momento no tengamos ni el primero”, manifestó.

Dijo que se trata de una irresponsabilidad debido a que el banco no tiene prórroga definida hasta la fecha. “Dichas prórrogas no nos sirven de nada, lo único que hacen con eso es echar más tierra a la tumba del productor y no es posible. Ya quedó muy claro que este tipo de empresas es por la vía de la presión”.

Adrián Palacios, gerente operativo de Jova, externó que el compromiso era liquidar a los productores lo más pronto posible, declaración que causó reacciones entre los presentes al asumir que dicha liquidación debe ser un hecho.

Hoy se están pagando unas, mañana otras y así sucesivamente”, expuso.

Al ser cuestionado del por qué se les cobraban los 335 pesos, respondió que cuando los productores firmaron aceptaban las condiciones.

Movimiento

Modesto López, presidente de la Anapsin en el municipio, indicó que el compromiso es que va pagar a los faltantes y piden se les regrese el cobro de 335 pesos en intereses y de no traer respuestas tomarán otras medidas como bloquear los accesos a la empresa.

Nosotros no tenemos ninguna culpa de haber caído en cartera vencida por la falta de responsabilidad del acopiador hacia los productores”, expresó.

Líderes agrícolas como Alfredo Rosales, presidente del Comité Campesino No. 8, y Agustín Espinoza, coordinador del Congreso Agrario Parlamentario en el estado, se sumaron a los productores para que el Centro de Acopio Agrario Jova pague a la brevedad el producto que no es de él.

Exigencia

El diputado Faustino Hernández y presidente de CNC Sinaloa, se postuló en contra de la prórroga que dio a conocer Jova que va a exonerar y absorber el 50 por ciento de los intereses y el otro 50 por ciento los productores.

“Eso no es nada agradable porque el producto, la cosecha ellos la tienen a la mano, y en este momento fuera para que pagaran. Señaló como indebidos los cobros que se han hecho hasta de 335 pesos por tonelada recibida. “Es una aberración, pedimos a Aserca que ponga un correctivo, que tome el toro por los cuernos y les quite a los acopiadores su licencia para acopiar, porque esto no puede pasar en este famoso cambio”, externó.