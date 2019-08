Productores toman bodega Jova por la falta de pago

Guasave, Sinaloa.- Productores agrícolas tomaron las instalaciones del centro de acopio Jova en una manifestación pacífica ante la falta de pago de cosechas pese a que ante la Financiera Nacional ya venció el plazo para pagar los avíos.

Alejando Cervantes Sotelo, presidente de la Alianza Nacional Agropecuaria y Pesquera, declaró que son más de 150 los productores en esta zona los que se sumaron pero la cifra de los afectados es mayor ya que otros no quieren demandar.

Aquí hay un rezago de más del 40 por ciento y estamos a fines de agosto y es inconcebible que a estas alturas no se haya dado cuando menos el primer anticipo, el pago va a ser en tres emiciones y no es posible que desde el 14 se vencieron los avíos y que hasta el momento no tengamos ni el primero”, manifestó.

Productores durante su manifestación.

Dijo que se trata de una irresponsabilidad debido a que el banco no tiene prórroga definida hasta la fecha. “Dichas prórrogas no nos sirven de nada lo único que hacen con eso es echar más tierra a la tumba del productor y no es posible. Ya quedó muy claro que este tipo de empresas es por la vía de la presión”.

El grupo de manifestantes advirtió que no se retirarán hasta llegar a un acuerdo de pago con la empresa.