Productores van hoy a la caseta de Cuatro Caminos

Guasave, Sinaloa.- Productores de la Anapsin convocan a todos los agricultores para que se den cita hoy a las 9:00 horas en la caseta de peaje de Cuatro Caminos, donde sesionarán y tomarán medidas de presión ante la problemática que enfrentan con la comercialización de maíz.

Modesto López, secretario de la sección Guasave, indicó que la comercialización del maíz está flotando en el aire todavía, siendo uno de los problemas más graves que se les están presentando actualmente el hecho de que alrededor del 30 por ciento de las bodegas que hay en el municipio están rechazando contratar la producción.

Desesperanza

“Yo he estado hablando con algunos bodegueros que no han contratado pero no quieren abrir las puertas para que esto siga caminando y que los productores saquen sus cosechas de las tierras y las pongan en un lugar seguro.”

Uno de los objetivos de la movilización de este día será para que el gobernador hable con los bodegueros y que por medio de su intersección abran las puertas, otro es conseguir una entrevista con el titular de la Sader, Víctor Villalobos Arámbula, y que este a su vez les ayude a apresurar que los industriales se acerquen a contratar.

Cerrazón. Estiman que al menos el 30 por ciento de las bodegas que hay en este municipio están negados a contratar las cosechas de los productores, por lo que el mercado se puede desestabilizar.

El tiempo se está pasando, las trillas ya comenzaron y todavía quedan pendientes alrededor de dos millones y medio de toneladas por contratar.”

Señaló que como no hay dónde entregar el grano la mayoría tiene detenido el proceso de trilla, situación que es por demás riesgosa.

Acciones

Cuestionado de forma directa en torno a si bloquearían el paso de la rúa federal, señaló que por el momento ese no es plan, sin embargo enfatizó que las acciones que emprenderán las va a decidir la mayoría de los asistentes.