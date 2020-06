Profesores jubilados alfabetizarán en la sierra Tarahumara de Sinaloa

Sinaloa.- Por años los activistas que defienden los derechos de los tarámaris, pobladores que habitan en comunidades de la sierra de Sinaloa que colindan con la tarahumara, han expuesto la necesidad de que se imparta educación en estas regiones.

Cansados de la negligencia de la SEP, organismo que independientemente de quien gobierne en curso no ha sabido dar respuesta a esta necesidad, es que un grupo de profesores jubilados iniciará un proyecto de alfabetización.

Programa

Román Rubio López, quien es integrante del Colectivo Tarahumara Sinaloense, indicó que la intención es comenzar al mismo tiempo en que dé inicio el siguiente ciclo escolar.

“Este programa lo queremos iniciar junto con el ciclo escolar, la idea es demostrar que sí se puede y que lo que ha faltado por parte de los gobernantes, y no hablo solo del actual, sino también de quienes le han antecedido, es meramente una cuestión de voluntad.”

Pobladores taramarís en la sierra de Sinaloa. Foto: El Debate / Mauricio Valenzuela

Son ocho profesores y profesoras, además de él quienes han manifestado su intención de apoyar.

“Vamos a ir una semana al mes y la intención es que trabajaremos con niños y con adultos que estén dispuestos a aprender, porque allá todos han vivido siempre en el analfabetismo, no porque sean inferiores o incapaces de aprender, más bien es porque los gobernantes han sido incapaces de atenderlos como se debe, con profesores que hablen la lengua de ellos y también el español”.

Reconoce que esto sería lo más adecuado, sin embargo se van apegar a las posibilidades que ellos tienen.

Inicio

Por inicio de cuentas van acudir a Jikapory pero la intención es que posteriormente se extenderán a puntos aledaños donde están en las mismas condiciones.

Rubio López indicó que no hay una cifra oficial respecto al número de habitantes que hay en estas regiones, ya que aunque también lo han expuesto el Inegi sigue sin censar en estas regiones por lo cual no están en el registro.

“Este es otro tema también muy lamentable el hecho de que ellos no cuentan para el Inegi porque no hay condiciones, no hubo condiciones para que los encuestadores subieran a estas zonas, que en efecto sí está justificado para ellos, los empleados, pues es muy difícil el acceso, sin embargo, esto es algo que Inegi debió prever.

