Proliferan basurones clandestinos en el municipio

Guasave, Sinaloa.- El problema que vive el municipio en general con el servicio de recolección de basura desde hace meses ha provocado la generación de varios basurones clandestinos en caminos vecinales y linderos de canales, lo que representa un problema por la contaminación que se genera a cielo abierto.

Ante este problema Mauricio López Parra, director general de Obras y Servicios Públicos, anunció que la semana entrante iniciarán un programa de limpieza y retiro de puntos de concentración de basura.

“Hay uno muy identificable que está a la entrada de El Burrión, donde está el arco, ese lo hemos limpiado en un par de ocasiones y se nos genera de nueva cuenta, muy seguramente empezaremos ahí. Hace unos días en conjunto con el síndico de La Trinidad atendimos uno que está ahí en la entrada, pero a partir de la semana que entra se va a dar inicio a ese rubro de limpieza y retiro de los posibles puntos de concentración de basura”, indicó.

El tema dijo que lo han estado platicando con el director de Ecología y Medio Ambiente por ser el área que regula el medio con quienes buscan coordinar labores de señalización para establecer prohibiciones en los sitios de alta concentración de desechos.

Yo creo que debemos empezar más que nada con la señalización porque debemos de ser más conscientes de que no porque no la recogemos también debemos tener una cultura y no andar tirándola donde sea”.