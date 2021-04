Promueven procedimiento único para desarrollo urbano del municipio de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Ayer se llevó a cabo una mesa de trabajo encabezada por el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial de Desarrollo Urbano y Vivienda en Guasave, conformado por las áreas de Jumapag, Implan y Obras Públicas, para definir un procedimiento único para estar enterados de las zonas que tienen que ver con ese tema.

El jurídico del Instituto Municipal de Planeación señaló que cuando el ciudadano en lo particular va a Obras Públicas, ahí puede ver sus requisitos para iniciar el trámite, ya que primero que nada tienen que acreditar legalmente la propiedad de la cual están haciendo ese trámite.

Mario Cárdenas León agregó que en la ventanilla de Jumapag pueden ver los requisitos. “Se pide un plano, proyecto de agua potable, proyecto sanitario y obras de perfectibilidad de servicios, el cual es un pago de derechos”, comentó.

Destacó que cuando el lotificador o el particular va a la ventanilla de Obras Públicas sin planeación urbana, tiene que llevar los lineamientos estipulados, y si no cumple con los requisitos que se le están pidiendo, no inicia el proceso de la autorización de trámite.

“Y si cumple con los requisitos de la documentación y cumplen con lo que dice la normatividad, entonces se le solicita la recomendación que implica al Implan para validar el uso del suelo y que el polígono se encuentre dentro del perímetro urbano, ya con esa recomendación técnica la ventanilla emite una prefactibilidad de planeación urbana”.

